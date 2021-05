MATORA PRVI PUT ISKRENO O SANJINOJ POTENCIJALNOJ TRUDNOĆI: Priznala da će pomoći finansijski, ali i da ju je sramota BIVŠE! VIDEO

Jovana Tomić Matora komentarisala je potencijalnu trudnoću Sanje Stanković.

- Ona sve vreme mene pecka, dobacuje, a ja se ne sprdam, vidim promene, ona se stalno žali da joj je muka, ne može da se kontroliše koliko jede. Malo mi je sve ovo čudno, deluje zabrinuto, ali je mene bilo sramota kako je juče odgovarala na pitanja. On priča o alimentaciji, a ona da će sama odgajati to dete. Mene je Car juče pitao kako sa Sanjom, kako je ja najbolje poznajem, pita me da li da priča sa njom, da joj kaže kako će sve prihvatiti... Rekla sam mu da ću mu pomoći za lovu i to - počela je Matora.

- Meni je cela ta priča cirkus, malo mi je i glupo. Ako se stvarno desi da je trudna, ja nema šta da je tu sprdam, baš je onda ku*čeve sreće da za taj način zatrudni, meni ne bi bilo svejedno, iskreno, nije situacija za za*ebanciju! Car me je i za MInu pitao, rekao mi je da je neće dirati, ali Mina je najbolja verzija sebe sa Mišelom, ona ima neku bolesnu crtu sa Carem. On ne može da izdrži da je ne pogleda, Aleks opravdano reaguje onako kako reaguje, ona sad glumi Maju Marinković, ali je od Aleks napravio budalu. Dečko se totalno pogubio - komentarisala je ona.

- Rialda u poslednje vreme ima neki hejt prema meni, to sam primetila, stalno me nešto pecne i podbode u odnosu sa Sanjom, to niko ne vidi, ali kad god nešto kažem, ona prokomentariše. Ja nisam Kenan da se suzdržavam, on sve komentariše, ali sebi u bradu - objasnila je Matora.

