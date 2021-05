SPUŠTALA SAM BRETELE, TU SU MI STAVLJALI NOVAC! Aleks do detalja otkrila sve o svojim NAJNEMORALNIJIM RADNJAMA: Ružno sam IGRALA!

Aleksandra Nikolić je otvoreno pričala o svojim najnemoralnijim radnjama i priznala zbog čega se kaje.

- Da li ti misliš da je ovo što Kristina radi moralno ili nemoralno? - glasilo je pitanje za Anu.

- Svakako da je to nemoralan postupak, i ja sam to uradila. Smatramn da njeno ponašanje treba biti mnogo tiše i diskretnije, ne treba da se svađa, nego da prihvati svačije mišljenje - odgovorila je Ana.

- Sama smatram da mi je ponašanje prenaglašeno, više puta sam rekla da mi je neprijatno, ja sam ovde da pratim njega (Kristijana) - dodala je Kristina.

- Desi se, zaljubila se, i meni se to desilo, ali mora malo da bude tiša - rekla je Ana.

Pitanje za Aleks: Dokle si najniže išla sa moralnim posrnućem u poslu, Bujanovcu i ostalo? - glasilo je pitanje.

- Igrala sam, kitili su me novcem, oprobala sam se i kao Go Goi gračica, išla sam tada od stola do stola i igrala, bodije sam kupovala po tim šopovima., ružno sam igrala. Imala sam neke ružne poteze, spuštala sam bretelu, ubacivali su mi tu pare, nije baš bilno moralno, bila sam u nekom vešu, bodijima - ispričala je Aleksandra.

