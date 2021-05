POKUŠAVAĆE SVE DA MU IVANA OPROSTI! Miljana detaljno analizirala reperovo ponašanje, zaključila da Ša želi da se vrati SUPRUZI!

Miljana Kulića je razgovorila na temu svih odnosa u Beloj kući, a onda se dotakla i Nenada Aleksića Ša.

- Svi u meni vide favorita, danas mi je Neca gledao u šolju i video mi je u šolji slovo M, da ću biti sa nekim imućnim gospodinom, kao i rimsko jedan, da ću biti pobednik. A onda sam Paulu pitala da li ću pobediti u rijalitiju, ona mi je potvrdila, znači da im se podudaraju priče. Ovo mi je šesti rijaliti, nikada više zlobe nisam osetila od ljudi, ljudi ne mogu očima da me gledaju, samo zato što sam inteligentna - počela je Miljana.

- Čini mi se da je Ša bolje nego juče, sigurna sam da nije očekivao da će se Ivana razvesti od njega, jer su se dogovorili da ga Ivana sačeka do kraja. On ustaje i kaže da se neće pomiriti sa njom, žene nisu krpe, du*e bi dao da se pomiri sa njom, a zna da šanse nema, on je supruge prevario sa jednom uličarkom, porodica Vuka Moba se stidi nje. On ludi zbog Ivane, Nenada boli što ja uvek kažem da pati za Ivanom. I da ga Tara čeka raširenih ruku... Meni je njihova veza bila odvratna i takve veze prezirem. Nema ništa od toga da on veruje kako ga Tara čeka, znam da se drži te priče zbog javnosti, on će posle rijalitija pokušavati da se opravda kod Ivane, da mu Ivana oprosti. Ja mu pevam najviše onu pesmu "Mlađi", to ga najviše boli, kao i "Nek' te ljubi ljubavnica" - prokomentarisala je Kulićeva.

- Od Kristijana ovo nisam očekivala, on mi je non-stop pričao o Ivani, nisam verovala svojim očima. Kristina je obećavala da će se samo družiti sa njim, da poštuje njegovu porodicu, a onda je ušla u odnos sa njim - osvrnula se Miljana na odnos Kristine i Kristijana.

