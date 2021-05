SANJA HOĆE DA PRESKOČI OGRADU DA KUPI TEST ZA TRUDNOĆU! Stankovićeva ne može da izdrži NEIZVESNOST: Puca od NERVOZE i mučnine!

Nataša Radan i Sanja Stanković su bile nervozne pred početak raspodele budžeta. Nataša se požalila, a zatim je isto uradila i Sanja, koja muči muku jer želi da ponovi test za trudnoću.

- I ja sam sva nervozna, muka mi je, dok se ovo ne reši... Dođe mi da preskočim i odem da uzmem test sama... - rekla je Sanja.

Inače, Sanja je nedavno izjavila da bi dete sama odgajala.

- Imala sam taj jedan dan mučninu, ali mislim da sam se prejela. Bilo mi je muka i kad sam gledala seriju, najviše me nervira što nema ciklusa i dalje. Nikad mi se to nije desilo, uhvatila me je i paranoja, sad me to muči jako. Dete bih sama odgajala, ne bismo Filip i ja bili zajedno. Mislim da bi on bio katastrofa kao otac - odlučila je Sanja.

Kurir.rs/M.M.

