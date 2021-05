KRISTIJAN SE OBRUŠIO NA MILJANU KULIĆ: Optužio je da se uneredila, a posle njenog objašnjenja niko nije smeo NI DA PISNE! (VIDEO)

Vođa Kristijan Golubović obrušio se na Miljanu Kulić, a ponovo ju je optužio da se nekoliko puta uneredila po imanju.

Budžet za sada nije dobila.

"Smatram da Miljana nije u vinkli, par puta joj se desilo da se uneredi... Mora nešto da utiče na njega", krenuo je Kristijan.

"Nije bolest, nego stres", rekla je Miljana.

"Onda ustani i priznaj. Čovek vidi da ti g*vna padaju, ti ne priznaješ", dodao je Golubović.

"Ja imam napade panike i anksioznost, to imaju samo inteligentni ljudi. Nemam nameru da vam se pravdam. Pričam gledaocima. Ja sve to doživljavam k srcu. Poštovani gledaoci, da bi zadrugari bili zadovoljni, ja ću vam reći da sam mentalno poremećena, psihički otišla u aut. Imam 55 dijagnoza, 56. treba da mi uspostave. Posle ovoga idem u Lazu, Kovin, Toponicu. Moram vam priznati da sam luda, poremećena, da uriniram, s*rem. Prljam daske svojim izmetom. To je odlika psihički poremećnih ljudi. Da bih zadovoljila kriterijume zadrugara, 56. dijagnoza će se uskoro uspostaviti. Menjaju mi se terapije shodno promeni vremena, pošto sam i na sve to i meteropata. Ja sam luda, imam 55 dijagnoza, uskoro 56. Da, i kradem! Kleptomanka", bila je ironična Miljana

