DABOGDA MI RAK IZJEO DETE AKO NISI TRAŽILA TO! Kristijan tvrdi da je Miljana želela da OPŠTI S NJIM, Kulićeva mu ŽESTOKO odbrusila

Miljana Kulić i Kristijan Golubović ušli su u žestok sukob jer je Golubović izneo tvrdnje da je Miljana od njega zahtevala da imaju intimne odnose, što ona oštro demantuje.

foto: Printscreen/Pink

- Kristijane, rekao si da si imao izazov vezano za mene, Tomovića i moju majku. Tomović je muškarac, Marija i Miljana su žene. Sada shvatam da si nas tipovao. To nije lepo. Tomović je muškarac, a mi smo žene. Ja se plašim svakog ludaka - rekla je Miljana.

- A što si tražila od ludaka da te j*be? Rekao sao sam da ću da je j*bem, a zaljubio sam je u sebe. Želim poligraf, ako padnem, pop*šiću k*rac svim p*derima na svetu. Da me pitaju da li si tražila da te j*bem - govorio je Golubović.

foto: Printscreen/Pink

- Da, lupala sam na kapiju zbog tebe, moju majku si uznemiravao. Ljudi mogu da veruju tebi, a mogu da veruju meni. Ja ću se rado odazvati poligrafu. Ja govorim istinu - poručila je Miljana.

- Lažeš! Ja se kunem, da Bog da mi dete izjeo rak, ako ti meni nisi tražila da te j*bem. Hajde se ti zakuni u Željka - rekao je on i šokirao zadrugare.

- Neću! Apsolutno, ja vidim da u meni vidiš konkurenciju za prvo mesto. Ti možeš da lažeš i izmišljaš, s obzirom na to da smo bili dva puta u toaletu bez bubica. Ja odgovorno tvrdim da lažeš, jer vidiš u meni konkurenciju - odbrusila je Kulićeva.

- Bitango, slušaj ovako, ja te ovde jedini volim i poštujem. Gotivim te na neki način - rekao je Kristijan.

foto: Printscreen/Pink

- Mene ne možeš da srozaš, ja znam istinu, ljudi koje me vole znaju istinu, moja porodica zna istinu. To radiš svesno i namerno da bi uznemirio moju porodicu, a to ne možeš da uradiš. Psi laju, karavani prolaze. Kristijane, lažeš! Što se budžeta tiče, ništa više nisam očekivala. Realan budžet. Prošli put si me frapirao srednjim budžetom. Ja od tebe do kraja očekujem mali budžet - poručila je Miljana.

- Ne mogu da ti dam veliki kao što si tražila, mogu samo srednji i mali - rekao je Kristijan.

- Kakve su ti fore, znam na šta aludiraš. mene ne možeš da poniziš! Hvala na budžetu, toliki sam i očekivala - poručila je Miljana.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:37 STRANCI OTKIDAJU NA IVANU, NIKAD NISU VIDELI TAKVU RIBU! Otkriveno kako na URAGANKU reaguju u Roterdamu: Padaju svi u nesvest!