KRISTIJAN NAPRAVIO ANALIZU MINE VRBAŠKI: Izgleda fascinantno, ponaša se loše, nekoga će naći samo u STRANOJ ZEMLJI posle priznanja

Kristijan Golubović je za sam kraj raspodele budžeta ostavio budžet koji je namenio Mini Vrbaški, a njoj se posebno obratio posle sukoba koji su imali.

"Mina, brzopleta na jeziku. Izgleda fascinantno, a ponaša se loše. Najgore prema sebi i svojoj porodicu. Ja je nikako ne bih savetovao da ono prizna. Gde ti je to palo na pamet?! Nadam se da ćeš otići u stranu zemlju i naći nekoga. Ovo sa Mišelom je lakrdija, mada se lepo slikaju", započeo je Kristijan.

foto: Printscreen

"Ja je nisam savetovao da to kaže. Ovde je bio jedan dečko, koji je rekao da ju je fudbaler bio sa njom za pare. Mina, kako mi je rekla, radila je te stvari u kratkom vremenskom periodu. Ona nije to. To su vrlo čudne stvari. Ne gledajte je kroz to. Ona je rijaliti učesnik, zadrugarka. Ona to više ne radi. A ostale su osumnjičene. Mina to ne radi šest godina", ustao je Lepi MIća.

"Ali ovde radi gore stvari sada. Umesto da nađe sebi dečka i pravi užitak, ona samo sebi pravi haos. Kao neka vrsta frustracije izlazi iz nje, da ne može da nađe mir sa nekim dečkom. Nadam se da ćeš uspeti kroz život, meni si rekla jako glupe stvari, stvari koje u normalnim slučajevima mogu da budu jako gadne, jer ja imam jedan princip preko kojeg ne mogu da pređem. Ti si devojka, ja sam se odljutio, život je ionako težak da bi ti Kristijan Golubović sedeo na kičmi. Izvinila si se, primio sam izvinjenje. Eto, ja sam sreo neke posle rijalitija, povukao za uši, neko je i p*šnuo u gaće... Ja mogu da nanesem strah, ako hoću. Tebe ću uvek gledati kao manekenku, top modela, namazanu devojku koja je loše prošla u životu i koja sve zarad rijalitija radi i imaš nijanse koje te remete da budeš normalna. Imajte strahopoštovanje prema meni, ali nema potrebe da se plašite mene", rekao je Golubović.

Kurir.rs/K.Đ.