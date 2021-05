TARA IZNAJMILA STAN ZA SEBE I ŠA, KOMŠIJE IM SAMA ELITA! Otkriveni detalji njenog plana sa reperom, on se ništa NE PITA

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša u žiži su interesovanja javnosti zbog romanse koju su započeli u rijalitiju "Zadruga", a sad je otkriveno da je ona navodno iznajmila stan za njih dvoje u elitnom delu srpske prestonice.

- Ljubav među njima je toliko jaka, da se on zbog nje i razveo. Iako je on insistirao na tome da ona do njegovog izlaska bude u njegovom stanu, ona na to jednostavno nije želela da pristane. Kako niko od članova njegove porodice i familije ne podržava njihovu ljubav i vezu, ona je rešila da za njih dvoje iznajmi stan na Vračaru - priča izvor blizak Tari.

- Njen plan je da ona i Ša zajedno žive. Baš zato se odlučila na ovaj korak, da iznajmi stan da bi imali gde da se skuće i uživaju u svojoj ljubavi. Ona se sa njim nije konsultovala, ali je sigurna da će to i njemu odgovarati - dodaje izvor.

