ZBOG AVIONSKE KARTE SI ABORTIRALA?! Čorba napao Rijaldu, pogodio je pravo u srce, pevačica izgubila razum, GAĐALA ga šoljom! HAOS

Takmičarka "Zadruge" Rialda Karahasanović ustala je za crnim stolom kako bi prokomentarisala odnos Sanje Stanković i Filipa Cara i novosti da će možda postati roditelji.

- Slušam ovde izlaganja, ja se slažem negde, 21. je vek svi treba da vodimo računa da ne dođe do te situacije, ali mislim da niko nije svestan da trebamo biti životno sposobni, da ti se stvari posloži da rodiš dete. Ja sam govorila i Matoroj, da ne priča neke stvari, ali vidim da se potresla, ja ne mogu da kažem da nije kriva, kriva je, nije vodila računa, ko će znati da će iz takvog odnosa doći do te situacije, ali mislim da Matora nije trebala da komentariše to - rekla je Rialda.

foto: Printscreen

- Ja nisam znala to što je ona znala, meni je posle Rialda rekla, i Sandra me je izvela napolje. Ja ne provodim vreme sa Sanjom, stavite se u moju sitauciju - branila se Matora.

- Nije poenta u tome da li će on prihvatiti dete i nju, nego sama činjenica na kom mestu je zatrudnela i na koji način i posle tog polu s*ksa je on nju ponizio! Na sve to, na kraju ona ostaje trudna, mislim da je to najveći razlog njenih suza! - izjavila je Teodora Bilanović.

- Ja sam ovde svašta komentarisao, meni se to desilo, ali ja sam voleo, nije ista situacija. Niko od nas nije video taj test, mislim da je videla da je test pozitivan, pa nije htela da prizna, nije znala da će njegova reakcija biti takva - izjavio je Karić.

- Negativan je bio, nisam želela da dođe do ovoga - ubacila se Sanja.

- Mislim da bi Sanju to dete, ne kažem da je ona nezrela, ali bi sazrela kao majka, ja se ne slažem sa Rialdom da moraš da stekneš, da bi dobio dete, mislim da kada dobiješ dete, to te tera da živiš i da se boriš i da stvoriš! Mnogo ljudi žive kao podstranari, ali se bore za decu, okej, postoje deca koja su gladna, ali ako ćemo tako da gledamo... - dodao je Stefan.

- Ja sam imala dečka milionera, nije mi kartu avionsku platio! Ja sam ga volela, ne može niko da ostane slučajno trudna, ja sam sa tim čovekom bila godinu dana, i očekivala sam nešto drugo, naravno - izjavila je Rialda kroz suze.

- Nijedno dete nije umrlo od gladi, ti što nisi imala za mleko i za hleba, abortirala si? Sram te bilo! Što si se j*bala sa nekim? Zbog avionske karte si abortirala! 'Ajde, te vaše fore - provocirao je Čorba, a onda ga je Rialda gađala u besu.

- P**ka ti materina! Kakve avionske karte?! - uznemirila se Rialda.

- Ne može da se opravdava! Ja kažem šta ja mislim! - pravdao se Čorba.

-Otkud ti znaš, možda kada je saznao da je trudna, rekao ,,Ma, ćao"! Ako je ona bila u problemima i dugovima!? - zaurlala je Sandra.

kurir.rs