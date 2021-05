PAULA ZAJEDNO SA FRANOM NASAMARILA OCA! Matija Hublin u šoku: Nisam znao da je NARKIĆ, rekao da je bio u Italiji, a on u zatvoru

Matija Hublin, otac aktuelne zadrugarke Paule Hublin, otvorio je dušu i prvi put progovorio o svemu što njegova ćerka prolazi u četvrtoj sezoni "Zadruge". Iako se njegova mezimica pokazala kao velika opasnica i zavodnica i nije imala problem da vodi ljubav pred kamerama, on joj to ne zamera.

Ipak, najviše mu smeta što je od njega krila neke stvari vezane za njenog večitog dečka Frana Pujasa. Naime, Matija je verovao da je on fin momak, a onda je pred malim ekranima prvi put čuo neke detalje u vezi sa njim i ostao nem.

- Ništa nisam znao o tom momku. Imao sam utisak da je dobar dečko, na prvu loptu mi je bio skroz OK. Imao je neki nevin osmeh. Neku finoću u stavu i glasu.

Kada ste ga prvi put videli? - Davno je to bilo. Došao je sa Paulom kod mene, ispričao mi je da je maneken, da je bio u Italiji i imao reviju, na kraju se ispostavilo da je bio u zatvoru. Da nije nikakav maneken i da je imao probleme sa zakonom. Zabolelo me je to što je ćerka krila od mene tu stranu priče. Znala je da ga ne bih osudio, ali i da ne bih baš prihvatio da bude s takvim dečkom.

Šta je najskandaloznije iz Franove prošlosti što ti se nije dopalo? Ostao sam u šoku kad sam na televiziji čuo neke stvari. Nisam imao pojma da je imao problema s narkoticima i da je bio lečeni narkoman. Da sam znao da je narkić, zauvek bih odvojio Paulu i njega. Mogao je da mi navuče ćerku na drogu. On je kod nas došao kao mio i drag dečko. Ali Fran je slika i prilika kako izgled može da prevari.

Kako vam se čini njen odnos sa Franom. Do sada su se barem pet puta svađali i mirili?

- Ne želim da komentarišem te stvari. Ne dopada mi se to. Kad staviš tačku, stavi je, ne vraćaj se nazad. Kad izađe, pričaću s njom u vezi sa svim. Ne bih komentarisao dok ne popričam sa njom o svemu.

Možda je ljubav zaista jača od svega. Ako izuzmemo Frana, kako gledate na Paulino učešće u "Zadruzi 4"?

Ona je moja krv, moja škola. Bori se kao lavica, zna zašto je tamo, ima cilj, želi da se ostvari. Ona je kao Don Kihot, bori se protiv vetrenjača. Uvek su je ljubomorni rušili, gazili, ali žilava je to mala. Nikada niko nije uspeo da je naruži ili pokoleba. Žele da od nje naprave kurvu, ali neće uspeti.

Da li imate utisak da su starlete koje se nalaze unutra baš ljubomorne na Paulu?

- Istina je da je to tako. Paula kaže: "U*raću vam se u život," ali nije takva. Ja nju poznajem od malih nogu. Začudio sam se kad je počeo rijaliti jer je uvek bila sramežljiva. I kad je ušla u rijaliti, ja sam se šokirao zbog nekih stvari, ali to je valjda taj zatvoreni prostor. Sve zadrugarke su ljubomorne na nju, lepa je, mlada, talentovana i može da osvoji svakog momka, a nije napucana silikonka niti sponzoruša. Jedna normalna devojka.

Ona je prolila reke suza jer je mislila da ste je se odrekli. Da li je to istina?

- Moja mala ludica, gledao sam kada je plakala. Kako da se odreknem svoga deteta. Mnogo sam ponosan na nju. To su lažne informacije da sam je se odrekao. Mesecima sam radio na iznenađenju za njen rođendan. Da sam se odrekao, ne bih mesecima radio na tome i, naravno, došao u Beograd radi nje i njenog učešća u rijalitiju. Nika- da se neću odreći svoje mezimice. Ona je moja krv, moja vera i nada.

