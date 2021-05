NE ŽELIM DA VERUJEM DA JE TRUDNA, NEĆEMO CARA ZA ZETA! Sanjina majka očajna, oglasila se nakon vesti da će možda postati BAKA!

Sanja Stanković već danima je u agoniji jer joj kasni ciklus, zbog čega postoji opravdana sumnja da je u rijalitiju zatrudnela s Filipom Carem.

Iako je test za trudnoću koji je uradila pre neko dana, kako tvrdi, negativan, Sanja je sve napetija i sve ubeđenija da je u blagoslovenom stanju - ciklus još uvek nije dobila, često oseća mučnine, izražena joj je potreba za slatkišima, a kako kaže, bila je plodnim danima kada je sa Filipom imala nezaštićeni seksualni odnos u "Zadruzi".

foto: Printscreen/Pink

- Ako je tako kako sam računala, onda je to sedma nedelja, skoro dva meseca. Mi smo imali se*s u mojim plodnim danima - plakala je Sanja sinoć u emisiji "Pretres nedelje", dok je unezvereni Filip ipak poručio svima da će stati uz Sanju i svaku njenu odluku, ukoliko se bude ispostavilo da nosi njegovo dete. Sanjina majka Branka van sebe je zbog svega kroz šta ovih dana prolazi njena ćerka. I sama priznaje da je u agoniji i da se nada da će se što pre utvrditi da Sanja ipak nije trudna.

- To je katastrofa. Manipulacija divnih zadrugara, to mi je najveća katastrofa, a i taj potencijalni zet, nećemo ga sigurno za zeta takvog. Da ne bih doživljavala i dalje nervne slomove, nadam se da će uskoro uraditi ponovo test, da utvrdi da li je trudna ili ne - kaže Sanjina majka, a neće ni da čuje za to da bi trudnoća ipak mogla biti potvrđena:

foto: Pritnscreen

- Pa nije, ne, neće toga biti sigurno. Dok se ne budem uverila u suprotno, ne želim da verujem u to - kaže Branka i dodaje:

- Ona zna najbolje šta je bilo između njih, to je zatvoreni prostor, ali nadam se da će se uskoro utvrditi da li je trudna ili ne, da znamo - ili da okončamo ovu agoniju ili da planiramo budućnost.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

