NEMA OPRAVDANJA ZA TEBE, REŠILA SI SE DETETA! Čorba ZGROŽEN zbog Rialdinog ABORTUSA, ponovo ju je OSUDIO pred svima, ona POBESNELA

Zadrugari su se okupili oko crnog stola, a potom su počeli da diskutuju o aktulenim temama.

- Svima će se sigurno dopasti tema - Da li žene lakše i bolje prihvataju bilo koju odgovornosti od muškaraca i samim tim su ipak uzvišenija bića od muškaraca? - rekao je Maca.

Prvo su izašli Sanja Stanković, Kristina Spalević, Rialda Karahasanović, Stefan Karić, Filip Car i Marko Đedović bili su prvi koji su seli ispred zadrugara sa kojima su diskutovali.

- Muškarci su ovih dana pametniji, pa sam mislila da će oni započeti, ali 'ajde! 100% su žene odgovornije, znam iz svoje okoline i u porodici, znam primere gde su muškarci puno lakše prihvatali odgovornost, ali da, većinski žene smo, napravljene smo genetski da smo sve, negde smo i predodređene da na prvu preuzmemo odgovornost, muškarci su plašljivi i bojažljivi. Ja nisam preuzela odgovornost za to što sam na kraju krajeva, ja ne bežim od toga, 21. je vek, ja sam apsolutno bila svesna. Ali ja sam primer taj koji nisam preuzela odgovornost, ne tražim opravdanje, ali smatram da moji uslovi nisu meni dozvoljavali - počela je Rialda i dodala:

- Bila sam sa dečkom godinu dana, nije se desilo usput, suština je da ni posle toliko vremena nisam poznavala. Mama, tata, trener, neka čuda, opravdanja, suštinski u samom startu, nije bilo ni opravdanja. Ja sam našla i neke prepiske, čuda neka, jednom, dvaput, triput, kada sam išla na prvu kontrolu sam saznala za neka dopisivanja, nemam pojma. Kada sam se odlučila da moja situacija nije bila uopšte da donesem dete, moja mama ima dete malo, isto i moj otac i još ja treba da dovedem bebu, ne zna se gde ćemo svi kolektivno. U momentu kada sam došla u Sarajevo, on mi je poslao poruku da ide da spava, pa da mu javim kad završim. Ja sam tip koji nazove mamu i tatu i kaže, i oni su bili uz mene, niko ne može da utiče na moju odluku. Ali u tom momentu sam bila u takvom periodu života, ostala sam bez prijatelja, bez dečka, finansijski sam bila u minusu, ja sam ganjala karijeru, da se osamostalim, da imam svoje, ali kada dođe da preuzmeš tu odgovornost, to je za mene najstrašnije. Nisam preuzela odgovornost, ali nije ni moj partner. Moja odluka nije zavisila od njega, ja sam se udala, pa sam se razvela, ništa nije zauvek. Sela sam, sama sa sobom sam napravila procenu, situaciju moje porodice, to nije da kupiš psa ili mačku, ja se bavim javnim poslom, ja moram da radim, kako se to može odraziti na to sve, da sam radila neku drugu vrstu posla, pa da sam mogla da izbalansiram bez razmišljanja bih prihvatila. Tu nema opravdanja, ja nisam to stavila u drugi plan, ja nisam bila u situaciji, da bih izašla iz minus faze, ja opet moram da radim, a posao kojim se bavim, ne znam kako bih to uspela da izbalansiram, možda bi neko znao bolje, pametnije, sinoć sam i dala primer, koliko imamo i kroz medije, portale, čitamo ,,Roditelji živi sa petoro dece i sa 20000 dinara", 21. je vek, ako ništa, kondom je jeftin! Ja sam sinoć videla i Teodoru preko stola, složila bih se sa njom, bilo mušakrac ili žena, ima pravo da bira šta će da radi. Da li mi preuzimamo odgovornost, da, ja sam tako uradila. Da li bi se neki mušakrac suočio, Stefan je i ispričao! - ispričala je ona.

- To da li je neko uzvišenije biće ili nije, ja to ne znam, sve slučajeve ponaosob tumačim. Jeste po definiciji žena neko ko laže preuzima odgovornost. To i Rialda što je rekla, ona je tu imala opravdanje neko za svoj postupak, ja neću pričati ono što želi narod da čuje. Nisam za to da se neplanski i slučajno prave, a onda nažalost da se muči ceo život i svi u svoju muku. Nisam neko ko se bavi globalnom politikom. Ja se nekako bavim, meni je interesantniji život pojedinca. Svaka odgovornost koja unesećuje osobu, ja sam protiv te odgovornosti - izjavio je Đedović.

- Moja reakcija je bila jer je predstavila da je abortirala zbog karte, nisi preuzela odgovornost, rešila si se toga i top! Ne postoji opravdanje, za mene ne postoji! - zaurlao je Čorba.

- Moraš biti malo više edukovan od pećinskog čoveka! Što nisi sa svojim detetom kod kuće? - uzvratila je Rialda.

- Pa nije zbog karte, nego njegov odnos prema tim stvarima, zbog toga je! Pre toga je rekla da je to čovek koji je mogao da joj pomogne u rešavanju tih problema, ja ne znam da li ste vi slušali - objasnio je Marko. Ja sam bila u sitauciji koji je bio milioner, ali bukvalno! I ja sam napravila komparaciju, ja kapiram da Čorba ne može to da skapira - poručila je Rialda. Čorba, najlakše je kao ti, da napraviš dete! Ako ona treba da plače, i ti treba da plačeš! - poručio je Đedović.

- Niko ne razmišlja da li ćete biti zdravo posle toga, nego samo o lovi - ubacio se Karić.

