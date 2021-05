RODIĆU DETE, SAMA ĆU GA GAJITI KAO MOJA MAJKA MENE! Sanja Stanković donela ODLUKU, otvorila dušu o TRUDNOĆI! (VIDEO)

Kristina Spalević ustala je za crnim stolom kako bi iznela svoje mišljenje o debati, te je iznela svoju potresnu stranu priče.

- Ja bih se nadovezala na Rialdu, i povezala sa svojim primerom, to materijalno što je pomenula da li će dete imati za školu, to su stvari koje se priušte. Ja imam tri rođena brata, ja sam najstarija, prvi posle mene je tri godine mlađi i nepokretan je. Ja sam nažalost to preživela, ja najviše volim svoju braću, ja sam ih odgajala i danas to radim i to u istom meri kao moja majka i otac, ali nekako mislim da ta naša situacija će ostaviti posledice na njih. Zbog tih zelenaških dugova, majka je ostala uz nas, a otac je pokušao da se ubije, ta neka socijalna priča je ostavila posledice, znam da je pod stresom. Žene jesu uzvišenija bića. Kao i kod Sanje, meni je jako smešno, devojka koja plače, i da dođe do abortusa, samo ona će odlučiti, a njemu je bilo bitno šta će majka da mu kaže - rekla je Kristina.

- Meni je mama dala život, ona mi je dala život. Stavlja me u sitauciju, voditelj me diže, stavlja me u situaciju, a ja ne znam gde mi je glava. Šta će mi reći, to sam rekao i napolju njoj! Devedesetih godina kada je moja majka bila trudna, u jeku rata, otac na ratištu, muž joj je na ovoj strani, zovu je na telefon, prete joj, sa stomakom do zuba, zovu je da joj je muž ubijen, rodila je ćerku, posle dve godine rodila je mene. Slažem se i sa Rialdom i sa Čorbom, otac ili majka, sedi kod kuće, uz svoje dete, 100 % je otac ili majka, sedi kod kuće, nemaju primanja, šta je on? Neodgovoran! Odgovornost je dvosmislena! - izjavio je Filip.

- Imam problem, ako je to tako, kako se nagađa, ja sumnjam na to, to menja ceo moj život ako se ispostavi da ja jesam u drugom stanju. Što se tiče debate, postoje i muškarci i žene koji su odgovorni i neodgovorni. Majin tata je bio odgovoran otac i nije je napustio, a na primer moj otac je ostavio mamu, nikad nije ni platio... Ja imam posledice što, bilo bi lepo da smo Filip i ja u vezi, da se volimo i da želimo, ali mi nismo. To je moja neodgovornost što sam dozvolila da se desi, ja nikada ne bih dozvolila da pobacim dete, ja ću roditi, ja ću ga gajiti, to je moje mišljenje, to je moj stav, bez obzira na sve, ja znam koliko se moja majka borila za mene, znam kako je mojoj mami dok gleda ovo! - izjavila je Sanja.

