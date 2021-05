KAJEM SE ŠTO SAM BILA S OŽENJENIM, I DALJE VOLI IVANU, TREBALO JE DA ČEKAM RAZVOD! Tara progovorila o svemu, otkrila čega se PLAŠI

Tara Simov nakon diskvalifikacije iz Zadruge rešila je da se skrasi, a sada otkriva dali se kaje zbog svojih postupaka u rjialitiju.

Ona je priznala da smatra da njen sadašnji dečko Nenad Aleksić Ša i dalje voli supurugu Ivanu Aleksić.

Tara se nakon duže vremena videla sa majkom koja, kako je rekla, zdravstveno nije dobro. Ona već sutra putuje kod oca u Severnu Makedoniju i priznaje da se plaši razgovora sa njim.

- Bolje sam, promenila sam i boju kose, počela sam da se sređujem, jedem, negde se vraćam u normalu. Depresija je i dalje prisutna, ali negde pokušavam da vreme tokom dana provedem sa prijateljima, da se čujem sa porodicom. Sinoć sam se videla sa mamom posle dužeg vremena. Trudim se da održavam kontakte sa ljudima koji me čine srećnom, a zaboravljam koliko mi je loše. Noću me stigne i tuga i nervoza, što sam ovo, ono, a tokom dana mi je okej - rekla je Tara.

- Prvi put sam se čula danas sa mamom posle dužeg perioda, mama je uz mene, mnogo je lošeg zdravlja, pa ne bih u to dublje ulazila. Tata kaže: "Ti i da si se obrukala, da si najgora na svetu, najgora si za sebe, ti si moje dete, mene nisi obrukala, možeš da obrukaš samo sebe, ja sam tvoj tata, volim te". Uz mene su roditelji. Sa tatom nisam pričala o Nenadu, suzdržali smo se rijalitija, kapiram da će to biti neki ozbiljniji razgovor, a mama me podržava i kaže da vidi koliko me voli - istakla je Tara.

- Plašim se šta će mi reći otac, najveći strah mi je tatina osuda. Verovatno mu se ne dopada, razlika u godinama i način, s obzirom na to da je moj tata veliki vernik i ne podržava ni alkohol, ni ciagrete, a kamo li prevare, mislim da ćemo imati ozbiljan razgovor - nastavila je.

I dalje se nije čula sa Nenadovom porodicom, a kako nam je rekla, svesna je da ih oni ne podržavaju.

- Stidim se mojih poslednjih tri meseca, baš sam bila katastrofa... Primetila sam da me ljudi ne osuđuju za prevaru koliko me osuđuju za ponašanje, lomljenje, agresiju, bes... Stidim se svoje nervoze, besa i svog neumeća da se iskontrolišem... Kajem se zbog načina ulaska u vezu i ne bih to ponovila, verovatno bih sačekala da se pokrene razvod, ne bih ušla u vezu sa njim kada smo dobili informaciju da će doći do razvoda, već kad bi bio pokrenut razvod ili kada bi se zvanično razveli - dodala je ona.

Tara kaže da smatra da Ša i dalje voli svoju suprugu Ivanu, a ne krije i da sumnja u njega, te da postoji i strah, da ne doživi ono kroz šta je Ivana prošla.

- On je mnogo kivan, opet ne znam čemu ta osećanja i bes je emocija... Čisto sumnjam da će se pomiriri, ali sumnjam u njega... Nije mi jasno čemu toliki bes, ako ti kažeš da te je prestalo i da nemaš emociju? Čemu bes, komentarisanje, spominjanje? U toku naše rasprave i svađe on se uvek pokaje "Jao, izgubio sam nešto najbolje na svetu". Ne kažem da ne treba da govori te stvari, ne kažem da je njegova supruga nešto manje od najboljeg, ali izgovor tih stvari i sve to u svađama ne daje mi do znanja da je to završio sa tim u svojoj glavi, nije raskrstio. Sve će ga strefiti tek kad izađe - rekla je Tara i dodala:

- Ne može da je ne voli nakon sedam godina braka, nemoguće, mora da postoji neka vrsta emocije, nadam se da je to ona klasična emocija, da nekog voliš kao čoveka, prijatelja, kao nekog ko je bio uz tebe, da nije nešto više od toga... Nisam sto posto sigurna da bih rekla da je ne voli, da voli samo mene...

- Svi kažu ko jednom prevari, prevariće opet. Postoji taj strah... On trenutno nema moje stoprocentno poverenje, nemam ni ja njegovo, takva je situacija, ali nadam se da ćemo dostići vrhunac poverenja, ljubavi. Suicidne misli su prestale. Kad sam izašla iz Zadruge bila sam loše, kroz par dana to je prošlo - rekla je Tara.

- Verovatno bih samo prošla, verovatno je ne bih ni prepoznala, videla sam samo par slika... Ja sam neko ko je njoj, da je njihov brak bio najbolji na svetu ili nagori, neko sam ko je to upropastio. Da li sam ja kriva za to, da li je moja krivica 50, 40 posto... Ja sam saučesnik, nema potrebe da imamo bilo kakvu komunikaciju ikada - kaže Tara i dodaje:

- Postoji stid i sramota koju osećam zto što se sve desilo na takav način, zato što je neko povređen, a ta osoba meni ništa nije zgrešila da bih je ja povredila... Nenad je pri našem muvanju stajao pri odluci da se ne razvodi, da mu budem druga, a znala sam da ljubavnica neću biti nikada i da me zanima, prva i poslenja zauvek ili nikako... Prema Ivani osećam empatiju, veoma sam emotivna osoba, negde postoji taj ženski momenat i razumem šta sma uradila i krivo mi je što je povređena.

