TROŠIO SAM 1.000 € DNEVNO, ZARAĐIVAO SAM MNOGO PA OSTAO BEZ IČEGA Janjuš otkrio ŠOK detalje iz života sa Enom: ZAUVEK ĆU SE KAJATI

Zadrugari vode debatu, a sledeća je ustala Ermina Pašović, koja je iznela svoje mišljenje o aktuelnoj temi.

- Ja sam se razvela, ja na sudu, kod nas u Austriji imaš fiksno kada se dete gleda sa ocem. Nismo samo mi majke moćne, mi možemo sve, možemo, ali će dete imati mnoge komplekse, ja sam imala sreću, jer moj bivši muž, nekad se desilo da nije mogao da dolazi po nekoliko meseci, moj otac je sve radio sa njim - izjavila je Ermina.

foto: Printscreen

- Meni je žao nekih situacija, ispada kao da ja hoću pokopam. Naravno da sve od dogovora, mislim da su žene i kao devojčice uvek bile zrelije od muškarac! Mislim da za mene nije bitno materijalno stanje, mislim da ljudi aobrtiraju jer se plaše da će se sve promeniti, gledaju na gori način, da će morati da trče za nekim. Smatram da treba da se podeli neka odgoovrnost i to je moje mišljenje - izjavio je Stefan Karić.

Potom se dotakao je Marko Janjušević Janjuš koji je priznao da se kaje zbog svojih postupaka.

foto: Printscreen

- Ja sam igrao i zarađivao sam 10.000 evra mesečno, nije ni bitno kako se zarađivalo, ali se zarađivalo kada sam igrao u Bugarskoj, tada smo živeli zajedno, ja sam trošio dnevno hiljadu evra, kupovao sam nam sve, i davao i kupovao, meni je Ena tad rekla: "Nije dobro da to radiš", i onda u jednom trenutku nisam gledao ni koliko košta, to je istina, uopšte me ne zanima, iako mi je 100 puta rekla da ne kupujem, ja kupim. Desilo se da sam ostao bez kluba, nisam imao da se da, a dete naviklo. Ne treba davati toliko, jer sam došao u trenutku da nemaš. I onda u jednom trenutku, možda tebe gleda drugim očima, da ne voliš, da si nesposoban. I ne može se ljubav kupiti parama, ljubav se kupuje provođenjem vremena. Ceo život ću se kajati zbog nekih stvari... - ispričao je Janjuš.

