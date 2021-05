DRAMA FILIPA CARA I SANJE STANKOVIĆ: On joj se uvukao u krevet, pa usledila prava SVAĐA! Trudnoća im poremetila odnos (VIDEO)

Filip Car je još jednom pokušao da bude prisan sa Sanjom Stanković ovog jutra.

Otišao je u njen krevet, ali stvari nisu ispale onako kako je on želeo. U jednom tretnuku došlo je do rapsrave, a on je napustio krevet.

"J*bem ti krvavo nebo i mene i dan kada sam došao ovde", govorio je Car u pušionici, a Miljana je krenula za njim.

foto: Printscreen

"Šta je bilo?", pitala je ona.

"Ništa nije bilo, opušteno. Nijedna mi ne veruje, štagod da kažem. Rekao sam sve dobro, nisam ništa loše", poručio je on.

"Da li ćete praviti svadbu? Živeti zajedno?" pitala je ona.

"Odakle znam. Hoćeš ti i ja da se venčamo?", poludeo je Car.

Kurir.rs/K.Đ.