OSVETA ZA 12.000 €?! ŠOK TVRDNJE KIKIJEVE KUME: Stanija poslala Kristinu da RAZVEDE Golubovića, udarila na ove njegove SLABOSTI

Stanija Dobrojević poslala je Kristinu Spalević u Zadrugu da zavede Kristijana Golubovića, kaže Kikijeva kuma Olivera Marković!

Ona smatra da se pevačica po starletinom nalogu približila žestokom momku s ciljem da mu pomrsi konce u braku, ali i ostane što duže u rijalitiju. Olivera je u ovo počela da sumnja kad je saznala da je Spalevićeva iznajmila stan od Dobrojevićeve u Novom Sadu!

- Kristina je ušla spremna u "Zadrugu", tačno se vidi da je gledala rijaliti. Stanija je dugo bila s Kristijanom u "Farmi 6", pa je sve što je saznala tamo o Goluboviću prenela pevačici. Kristina je znala kako da mu priđe, šta da mu kaže, šta on voli, šta ne voli... Ma sigurna sam da joj je Stanija dala smernice kako da ga lakše obrlati - priča Kristijanova kuma.

Ona dodaje da se Golubović sažalio na pevačicinu tešku životnu priču.

- Moj kum je mnogo dobar čovek, ima veliku dušu. Koliko je radio i robijao, imao bi milione da nije ljudi ma delio "šakom i kapom", kupovao im kuće, davao novac... Čim mu je Kristina ispričala da ima bolesnog brata i da joj porodica teško živi, zbližio se s njom. Žali je.

Olivera priznaje da joj se njihovo druženje nimalo ne dopada, posebno od kad je čula da u pabu postoji tajni, štek".

- Ne sviđa mi se što Kristina priča da bi mu rodila dete! Ljudi mi šalju snimke na kojima su bliski, ali morate da shvatite da Kiki zna da se sve to snima. Ubeđena sam da on sve to folira i glumi vezu kako bi pomogao Kristini da što duže ostane u Zadruzi" i zaradi novac za brata i porodicu. Nažalost, ne shvata da uzdižući nju srozava sbbe - priča Markovićeva i naglašava da je sigurna da Ivana neće ostaviti žestokog momka.

- Njih dvoje se mnogo vole! Kad ga nisu razvele bolje ribe, neće ni Kristina. Kad kažem bolje ribe, mislim i na Staniju! Ona je Bog za ovu pevačičul I lepša je i zgodnija. Njemu su žena i dete svetinja za koju živi, a Kristina je samo deo igre.

Markovićeva kaže da jedva čeka da se "Zadruga" završi i da vidi i zagrli svog prijatelja.

- Šta god da se desi, uvek ću biti uz njega. Ne samo ja već i svi njegovi prijatelji, kao i sin Lazar. Mnogo voli i poštuje oca, samo ne želi da se javno ek- sponira.

Od pobede na Farmi dala mu 12.000 evra Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović su bili zajedno u rijaliti Farma. Posle pobede Golubović je tražio od starlete da mu da deo nagrade jer su se tako dogovorili dok su bili u Lisoviću. Posle prepucavanja i svađe, Stanija je na kraju dala Kristijanu 12.000 evra. - Kada sam išao za Novi Sad rekla mi je smradu jedan, daću ti novac iako si me pljuvao po svim medijima. Ništa me nije zabolelo kao ta njena izjava jer ja o njoj ništa nisam pričao, nijednu ružnu reč, već sam je štitio 125 dana i zbog mene je na kraju i pobedila kada su moji glasači glasali za nju. Obećala mi je 25.000 evra, kasnije je rekla da će mi dati 17.500 i na kraju mi je dala 12.000 jer je tvrdila da je imala troškove oko PR-a - istakao je tada Krtistijan. foto: Dragana Udovičić Kurir.rs/Hit/Inforemr

