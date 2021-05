NECA TVRDI DA MU JE PSIHIČKI LOŠE, A MILICA GA UKANALILA: Isplanirao si svađu sa Borom, seti se šta si rekao pre ŽURKE! (VIDEO)

Porodični sastanak na temu međuljudskih odnosa traje, a pokrenuta je tema koja se tiče Bore Santane i problema koje je stvarao od sinoćne žurke.

Lepi Mića je tražio prvi reč, pa kritikovao Boru.

"Ja sam se obezbeđenju izvinio, i onda mi je neko rekao.. Sve ok je bilo posle, j a njih gledam kao kolege, a posle je ispao drugi problem. Evo izvinjavam se svima za sinoć", rekao je Bora.

foto: Printscreen

"Što se tiče njega i Nece, sve je rečeno. Ja razumem šta je nervoza, a i Milici savetujem da se ne meša", rekao je Mića.

"On zna šta su moje traume, i zato udara tu. Što mi je vređao mamu? Ja sam kriv, ovo sve namerno radim, jer mi je psihički loše, i odgovaraju mi svađe. Najveći sam folirant, ološ, pljujte me, normalno da ćete braniti Boru. Niko me za ovih osam meseci nije pitao, sem Ane, Mišela, Jovane, kako sam i zbog čega sam ovakav. Spreman sam da nosim sav teret", ironičan je bio Neca.

foto: Printscreen

"Ako ne znaš da konzumiraš alkohol, onda nemoj da ga piješ", rekla je Rialda.

"Rekao si da ćeš se napiti, da bi imao mu*a da kaže svima šta hoće. Mislio si da se svađaš", rekla je Milica.

"Bolje kaži da si zaljubljen, nego da si budala", rekao je Đedović.

"Ja da nemam odbojnost prema tome, ja ne bih njega psihički urnisao", rekao je Neca.

Kurir.rs/K.Đ.