KARIĆ I MISICA SE NE SMIRUJU! JOVANA POBESNELA KAO NIKAD, PA MU SASULA SVE U LICE: Kupi devojku iz KATALOGA i oženi je! (VIDEO)

Jovana Ljubisavljević nastavila je raspravu sa svojim dečkom Stefanom Karićem.

- Ja sam Mišelu rekla da podigne sto, rekla sam mu kao "diži" i onda je Stefan to shvatio kao sek*ualnu konotaciju, jer se ja sa njim tako šalim. Stefan kao da je došao sa Harvarda, da pi*ke nije video. Pritom, ako se ja našalim sa nekim, to ne znači da ću da se je*em sa nekim - rekla je misica.

- Da li sam ti ja tada rekao da mi smeta? Je l' logičnije bilo da si rekla "Okej, hvala ti Mišel". Ti misliš da ćeš time što ćeš da se uzviniš, meni da zamažeš oči. Moja devojka ne može da priča nekom da diže ku*ac - rekao je Stefan. Ja sam mislila na klupe! Na osnovu svega toga, on meni kaže da sam ološ neiživljeni, a to znači da si me sada uvredio poslednji put u životu. Uzmi katalog, odaberi jednu i oženi se. One koje imaju cenu tebi trebaju, neka ih kupi. Ja sma njemu rekla da sm mu sve dala - nastavljala je Jovana.

- Vi se ne nalazite u istim situacijama - dodao je Đedović.

- Ti si rekao malopre da ti ništa nije smešno, a do tada je sve bilo normalno. Ja sam njemu šapnula nešto što je Maja rekla, nebitno - dodala je misica. Ja sma ti rekao da me smeta. Ako ja tebi pravim neke scene, šta tražiš sa mnom? Ja sam mislio da mogu da pređem preko nekih stvari, ali ne mogu - pravdao se Stefan.

- On ispada psihopata - dodao je Đedović.

- Ja ispadam sponzoruša, jer sam sa tobom, tako ljudi govore - rekla je Jovana

- Rekao da ti nisi sponzoruša, milion puta - pravdao se Stefan.

- Ja samo njemu želim da pomognem, da shvati, da budem, razumeš... - rekla je ona.

- Okej, ja sam nenormlan - konstatovao je Karić.

