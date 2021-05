NEĆEMO CARA ZA ZETA! Sanjina majka OČAJNA zbog ćerkine trudnoće: Ovo je KATASTROFA, doživljavam NERVNE SLOMOVE!

Sanja Stanković prethodnih nekoliko dana u Zadruzi napravila pravu famu oko svoje potencijalne trudnoće sa Filipom Carom, a sada se za medije oglasila njena majka.

Sanjina majka Branka van sebe je zbog svega kroz šta ovih dana prolazi njena ćerka. I sama priznaje da je u agoniji i da se nada da će se što pre utvrditi da Sanja ipak nije trudna.

- To je katastrofa. Manipulacija divnih zadrugara, to mi je najveća katastrofa, a i taj potencijalni zet, nećemo ga sigurno za zeta takvog. Da ne bih doživljavala i dalje nervne slomove, nadam se da će uskoro uraditi ponovo test, da utvrdi da li je trudna ili ne - kaže Sanjina majka, a neće ni da čuje za to da bi trudnoća ipak mogla biti potvrđena:

- Pa nije, ne, neće toga biti sigurno. Dok se ne budem uverila u suprotno, ne želim da verujem u to - kaže Branka i dodaje:

- Ona zna najbolje šta je bilo između njih, to je zatvoreni prostor, ali nadam se da će se uskoro utvrditi da li je trudna ili ne, da znamo - ili da okončamo ovu agoniju ili da planiramo budućnost.

