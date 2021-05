ŠA SE TOTALNO POGUBIO! Reperu postavljeno pitanje o TARI i BIVŠEM VERENIKU, nije znao šta ga je snašlo: Nek se drži DOGOVORA!

Nenad Aleksić Ša imao je priliku da odgovara na pitanja publike.

foto: Printscreen/Pink

- Ako je Tara hipotetički u vezi sa Stefanom, kao Ivana sa Vladom, šta bi poručio? - glasilo je pitanje.

- Nemam šta da porućim, čekam da izađem. Držim se onog što mi je u glavi. Neka se drži našeg dogovora. Ako je u vezi, šta da radim? Razočaraću se... Poručiću da se drži dogovora - rekao je Ša.

- Kažeš da si uplovio u vezu sa Tarom kada si se zaljubio. Svojevremeno si pričao da nećeš da uđeš u vezu sve dok si oženjen, kao i da ti nećeš da pokreneš parnicu dok ne izađeš. Znači li da bi ostao u braku bez emocija prema Ivani? - glasilo je pitanje.

- Jesam pričao Tari da nikad neću da se razvedem, nije joj bilo svejdno. Bio sam zaljubljen, pa sam je zavoleo. Sve više sam joj bio predan. Znalo se da će doći do razvoda, čekao sam trenutak da me Ivana ostavi, jer ja nikad nisam bio hrabar za taj potez. I da sam ostao u braku, to bi puklo kad-tad - govorio je Ša.

- Da li ste vi bili lažni prema bliskim ljudima? Svi vas hvale kao par - pitao je voditelj.

foto: Printscreen/Pink

- Bilo nam je idealno, ali ja sam takav kakav sam. Čudak sam, volim život, ona je mirnija varijatna. Ja sam bio ta luđa strana u tom braku. Ceo taj fazon braka me je gušio - rekao je reper.

A da se desilo dete? - pitao je voditelj.

Možda bi to promenilo. Nažalost nije se desilo. Ja se razvodim zbog osobe koju volim. Da je sa nekim (Tara), poremetilo bi me... Poremetilo me je prethodno pitanje - priznao je Ša.

foto: Printscreen/Pink

Ispada da se kaješ sad, zaključak mi je to - smatrao je Đedović.

Mislio sam na dete, ne na brak. Poremetilo me je ovo pitanje (prethodno za Taru), ali stojim iza svojih reči, ne bih se vratio u brak - rekao je Ša.

Kao da si besan na Ivanu, ustaneš i kažeš da nikad nisi žalio za njom, a ima preko 50 klipova gde si jaukao - rekao je voditelj.

Ali to je bilo pre nego što sam zavoleo Taru. Ja stvarno nisam hrabar da izađem iz braka, mene su uvek ostavljali. Kada zavolim nekoga, ne mogu tek tako da ga odbacim. Kada se vežem za nekoga, to je za mene zauvek. Ako je to tako (Tara i Stefan), to bi bilo najgore nešto što bi mi se desilo u životu. Sve što sam sam uradio, uradio sam zarad ljubavi. I da se onda desi tako nešto, ne zna... - zaključio je reper.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:22 KUKALA DA NEMA GDE DA SPAVA, NI ŠTA DA JEDE: Tara Simov se po gradu voza u SKUPIM kolima, a svi se pitaju odakle joj pare za USNE