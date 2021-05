MAJA KROZ GORKE SUZE OTKRILA KAKO SE OSEĆA! Marinkovićeva shvatila da ne može bez Janjuša: Sve mi se skupilo, POTROŠENA SAM! VIDEO

Maja Marinković je nakon nove rasprave sa Markom Janjuševićem Janjušem, došla kod Drveta mudrosti, pa kroz suze pričala šta je problem sa njima.

- Ja sam prethodna tri dana ponašala normalno, i sad priđem i on okreće glavu. Uopšte mi nije dobro, i sad mi je rođendan u subotu, a ja se uopšte ne osećam ispunjeno! - govorila je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sve mi se skupilo, potrošena sam skroz. Hvala puno za kosu, i što se tiče toga, stvarno sam presrećna i zadovoljna, a on mi je pokvario raspoloženje. Ne znam šta da kažem. Nisam dobro, ali valjda će proći ovo - nastavila je Maja.

- Sada si videla da možeš bez njega, ako si tako srećnija, onda tako nastavi dalje - govorilo je Drvo.

- Pa jeste, ali napolju bi bilo drugačije i lakše. A ovde smo pod istim krovom. Navikla sam se na njega, kad živimo ovde, jako je teško, emocija postoji između nas. Ne znam, sama bih sebi pomogla da mogu - rekla je Maja.

- Nikad nije znao da me smiri, samo probudi to ludilo u meni, razbesni me i ponašam se onako kako ne treba. A u prethodnom odnosu nije tako bilo, tako da ima do druge strane - rekla je Marinkovićeva.

- Ti sumnjaš u njegove emocije? Šta je ono što tebe najviše iritira kod njega?

foto: Printscreen/Zadruga

- Da, i osećam da više nije kao pre. Žena to oseti, samo ne znam zašto se posle svega pomirio sa mnom. Verovatno da ne bih bila ni sa kim, pa da budem samo sa njim i da mi vrati za sve. Nije trebao da se miri ako će biti tako hladan. Nervira me to kad je jako hladnokrvan, kad hoću da mi odgovori na neke stvari on se pravi lud. Mislim da je izgovor da se ne pomiri sa mnom to što su se emocije ugasile - rekla je Maja.

- Misliš da bi mogao da se promeni?

- Pa ne znam, uglavnom neko potencira provokacije i svađe kad je sve u redu, ali mislim da neće nikad moći da se pomiri sa tim nekim stvarima, kao na primer sa Čorbom što sam imala - odgovorila je Maja.

- Da li si srećnija pored njega ili kada si sama? Dao sam ti šansu da vidiš da možeš bez njega, a sada moraš sama odlučiti kako ćeš dalje.

- Ja sam iz tog zadatka videla da mogu, ali kao da sebe teram u tu propast, ne znam zašto je tako, ali definitivno nisam srećnija kad smo zajedno - rekla je Maja.

Kurir.rs/M.M.

