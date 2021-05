ISPROVOCIRA ME, A POSLE MI BUDE ŽAO! Janjuš se žalio na Maju, pravio PLANOVE za njen rođendan, a onda našao i TAJNO PISMO! (VIDEO)

Nakon Maje Marinković, Marko Janjušević Janjuš je dobio poziv da ode u Rajski vrt, a Drvo ga je pitalo kako se on oseća, i da li zna da je Majin rođendan u subotu.

- Ja ne mogu da je gledam kako plače, sve isto, a žao mi je - rekao je Janjuš.

- Ja verujem da je Maji potrebna pažnja i nežnost. Možda više ne treba da se vraćate na loše stvari koje su se desile - reklo je Drvo.

- Ne može se to nikad promeniti, ja poznajem nju, a i sebe. Biće to jako teško, ne muči mene samo ova situacija, imam još milion problema u glavi. Ona mene opet sprda za neke stvari, kao da namerno hoće da me isprovocira. A posle mi bude žao, hoću da crknem od muke - govorio je Janjuš.

- Rekao sam joj sve iskreno, ali neće da sluša, nego samo ono što hoće ona da čuje. Ako kažem da nije dobar odnos, nismo jedno za drugo i prosto ne možemo zajedno. Ne znam kakva je ovo ljubav, nije mi jasno, ne razumem. Ja ne mogu ovde sa njom dvadeset četiri sata, kao u ludnici. Ona se neće promeniti, znam da ne može. Šta treba napolju da radim sa njom, da se jurim po putevima. Da se kunem ovde svaki dan, od nemoći, jer me iznervira da ne mogu očima da je vidim - nastavio je Janjuš.

- Emocije nisu iste sigurno, priznajem, ali ja je volim - rekao je košarkaš.

- Ako je voliš, onda je to ljubav, a to je najjača emocija. Ako je voliš, moraš joj pomoći - reklo je Drvo mudrosti.

- Jasno mi je, ali nismo jedno za drugo, ne mogu da joj objasnim, ona hoće da se pomiri sa mnom. Kako da joj pomognem? Dve kutije cigareta sam popušio juče. Zamisli da kažu da sve radimo namerno, dogovaramo - rekao je Janjuš.

- Šta si to našao? - pitao je Drvo.

- Neke tajne poruke - Dragi Boro, ovo je pismo koje ti pišem 13.maja, sad znaš datum, dva dana nakon onog incidenta. Reći ću ti sve što nisam uspeo. Oprosti mi samo to, ti i ja nismo ni krvno vezani, a ni neko koga treba da voliš. Samo da znaš da sam te voleo kao svog najrođenijeg. Posveti samo tri minuta na radiju sa ovom pesmom. Ja sam ušao ovde kao dete koje je doživljavao svašta. Naravno, sve je to došlo na svoje, regulisalo se, a.li jedno nije. Moja želja da postanem... i da konačno budem srećan i izgradim sebe i muke oko mene. Zamisli, pored mnogo lepih i manje lepih trenutaka, moj je bio najlepši sa tobom. Odlučio sam da priznam da sam zaljubljen - pročitao je Janjuš, pa nastavio svoju priču:

- Težak je odnos mnogo, ja sam mislio da joj priredim i iznenadim za rođendan, ali ne znam da li ću ići sad. Doći ću posle emisije, pa da ti kažem šta sam smislio. Žao mi nje, ne razmišlja ona kako je meni, ali slab sam na nju - završio je Janjuš.

Kurir.rs/M.M.

