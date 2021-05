RIALDINA BOLNA TEMA OPET GLAVNA ZA STOLOM! ČORBA OPET NAPADA: Možda sam ja čovek iz pećine, ali sam uvek protiv ABORTUSA! (VIDEO)

Pitanje za Rialdu Karahasanović o abortusu ponovo je pokrenulo haos za Crnim stolom.

Rialda je pred svima objasnila još jednom zbog čega je došlo do toga.

foto: Printscreen

"Dete nije pas, ja želim da svoje dete donesem na svet i da znam da mogu da mu priuštim sve, i to će biti jedina osoba koju ću voleti više od sebe. Ja ne želim da od svog deteta i svojim razmišljanjem pravim socijalni slučaj. Ne želim da moje dete odgaja neko drugi, već da mu ja pružim. To što je Čorba rekao, on je čovek koji svoje dete viđa jednom u dva meseca, mogu da kažu svoje mišljenje, ali ja najbolje znam šta sam prošla", rekla je Rialda.

foto: Printscreen

"Meni je žao što sam je povredio, moja reakcija je biha ishitrena, jer znam kako sma ja prošao. Znam da uvek postoji rešenje za problem. Jedini abortus koji podržavam je zdravstveni. Možda sam ja čovek iz pećine, i uvek ću se boriti. Ako to uzimamo kao problem, i nešto što nam smeta, ja ne znam šta bi bilo u tom momentu, možda bi se njeno stanje promeniti", istakao je Čorba, pa se nadovezala njegova devojka:

"Ja nikada ne bih mogla prekinuti trudnoću. Ona je preuzela odgovornost na sebe da se može nositi sa tom traumom ceo život."

"Ja nisam rekla da opravdavam, samo to je bila potreba u datom trenutku", rekla je Rialda potom.

Kurir.rs/K.Đ.