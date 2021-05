PROCURELO TAJNO PISMO KOJE JE JANJUŠ PISAO MAJI: Oprostio se od nje zauvek, otkrio da li je VOLI i da li se KAJE zbog svega!

O turbuletnom odnosu Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša bruji, kako cela Zadruga, tako i celokupna javnost.

foto: Printscreen

ako se njihov odnos menja iz trenutka u trenutak, te tako u jednom momentu izgovaraju sebi najstrašnije reči i uvrede, a u drugom iskazuju emocije jedno drugom, sada će jedno pismo definitivno promeniti mnoge stvari.

Naime, Janjuš je odbio da Maju veri za rođendan, iako je to donedavno bila njegova želja, a nema sumnje da će Marinkovićevoj ovo teško pasti. Ekipa našeg portala došla je u posed Janjuševog tajnog pisma Maji, a to pismo pronašao je Stefan Karić na imanju i predao ga voditelju.

foto: Printscreen/Pink

Janjuš je u pismu naveo kada je tačno shvatio da je došao kraj njegovoj i Majinoj ljubavi, ali i da se kaje zbog svega što je izgubio zbog nje.

- Zbogom, ali ovaj put zauvek. Draga, Majo, danas je 16. april, jedan od mojih najtužnijih dana u životu. Dan kada sam shvatio da među nama sve je prošlo i dan od kada ja i ti gubimo. Pričalo se i pričaće se do kraja do života da je to bila najveća ljubav u svim rijalitijima. Da li je bolesna, da li nije normalna, ali je bila ljubav.

- Druga si osoba u mom životu koju sam ja voleo, zbog tebe sam mnogo izgubio, nekada se kajem mnogo, pošto sam svestan da nije uspelo. Žao mi je što nisi cenila sve ono kakav sam bio prema tebi, a znam da sam bio najbolji. Uvek su me savetovali da se sklonim od tebe, ali nikoga nisam slušao. Grešila si mnogo, ali ti je oprošteno, pitaju me zašto uvek i zašto toliko puta. Odgovor nisam davao iskren, a jedini je bio da sam voleo. Voleću ja tebe i dalje kakva god da si ti, zato što si to ti, zato što si ti takva, jedna jedina, neponovljiva Maja - govorio je Janjuš u pismu.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:05 POGLEDAJTE LUKS MESTO GDE KATARINA GRUJIĆ SLAVI 29. ROĐENDAN: Pevačica zakupila vilu gde su Luna i Marko pravili SVADBU!