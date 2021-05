JANJUŠ SE ZAPLAKAO! MENE NI BOG NE BI SPASAO: Jedva čekam da izađem, štipa me, ujeda, neću je veriti za ROĐENDAN! (VIDEO)

Nakon razgovora i nove svađe sa Majom Marinković, Marko Janjušević Janjuš ponovo je otišao kod Drveta mudrosti, kako bi se požalio na njihov odnos.

Janjuš se sve vreme hvatao za glavu i doneo odluku.

foto: Printscreen/ESC

"Kakav sam ja idiot, šta sam ja sebi dozvolio. Postoji ljubav, ali ja ne mogu da pređem preko nekih stvari, gledam pravljenje budale od sebe zbog osobe koju volim, zbog koje sam se razveo. Mislio sam da je iznenadim za rođendan nečim, posle dva dana gledam da devojka dobacuje čoveku, katastrofa, ja ne znam šta da radim. Ona i dalje ne kapira šta sve mene nervira. Ništa nije dobro, bijem se sa devojkom od 25 godina, štipa me, udara, ja više ne mogu da popuštam. Sednem sam i razmišljam da li je moguće da me neko tako pravi budalom. Muče me te stvari, ja jedva čekam da izađem, je*ala mi je majku, ali ja ne znam šta da radim. Ja ne znam da li je prošlo dva dana od "Zadruge", mi odemo na kafu, ona mi ukrade mobilni i viče ulicom "upomoć". Nema spavanja dok ne kažem da smo se pomirili, a ja ne mogu da se pomirim. Ne znam šta da uradim. Ovakvu Maju nema niko na svetu, šta mi napravi", govorio je Janjuš.

foto: Printscreen/ESC

"Janjuše, šta ćemo za taj rođendan?", pitalo ga je Drvo.

"Ne znam, reci mi ti ako imaš neku ideju. Jedino neki poklon, otkud znam", rekao je on.

"Nema od prstena toga ništa, ne pada mi na pamet. Mogao bi jednog malog i velikog Prcka. Tu sreće nema, to se zna, po strani što se ja sprdam. Ljudi se sa nama sprdaju", odbijao je Janjuš.

Košarkaš je u više navrata i zaplakao od nemoći, pa rešio da pruži Maji još jednu, poslednju, šansu, uz sumnju da će zadrugarka ponovo sve prokockati.

Kurir.rs/K.Đ.