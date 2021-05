LAGAO SAM SEBE, A ONA UŽIVA SA DRUGIM! ŠA progovorio o TARINOJ glumi, OGORČEN priznao sve što mu je na duši: Pisao sam Ivani!

Rijaliti učesnici su imali prilike da vide razgovor Nenada Aleksića Ša i Stefana Karića o Tari Simov o njenim planovima i tajnama koje imala da mu kaže, a koje mu je prećutala o razgovoru sa bivšim verenikom Stefanom Jovićem.

foto: Printscreen/Pink

- Kad vidim da se malo nasmeje, ja kažem da mu je bolje, on zamajava sam sebe, stavi roletne i ne vidi ništa, ni tačku A, ni tačku B! - rekla je Nadica.

- Tara mu unapred objasni kako treba da se ponaša, ako hoće... To je ta emotivna manipulacija kod ljudi. Naravno da mu nije svejedno, to što priča su budalaštine - izjavio je Đedović.

- Složio sam neke kockice, ja imam jaku intuiciju žensku, muško sam i te kako, i kroz život sam, nisam vidovit, ali mogu da predvidim stvari - izjavio je Ša.

- Bilo ko da mu dođe neko i da mu kaže da se čula sa bivšim verenikom, ja bih ga razvalio - dodao je Marko.

foto: Printscreen/Pink

- Prvenstveno sam sebe lagao, ja sam negde verovao u tu priču koju je ona meni pričala, želeo sam da verujem, ali kada si mi jednom rekao da neko kao ja koji imam tako jako intuiciju, ne mogu da vidim... I te kako sam znao u tom periodu i govorio sam joj da neke stvari radi namerno, kao da je htela da je ja ostavim, sad ne znam da li je to zarad rijalitija, ili kao da bude loša, pa da bude kao da sam je ja ostavio, ali ja sam verovao da je to neka ljubav, jer mi je nemoguće da ono o čemu smo pričali, ali ako neko može tako da odglumi, onda joj svaka čast. Ja sam slao poruke u periodu dok nisam uplovio u vezu sa Tarom zvanično, ali se i ona tu muvkala. Ja sam hteo to negde da prikrijem i koliko god verovao da prava slika ne izlazi napolju, i te kako izlazi, ali sam hteo Ivani da pošaljem poruku da to tako ne izgleda kako izgleda, iako sam hteo da uplovim u vezu sa Tarom! Ispao sam magarac, dao sam 100% sebe, ne zaslužuje da slinim i patim zarad nečeg što ne postoji. Baš sam razmišljao i doneo sam odluku, ne ja da ne želim, čim je otišla odavde, sigurno da ni ona ne želi. Ili je prestala da me voli, ili... Ako me čeka, onda ću pojesti g*vno. Ali ja sam odluku doneo. Sam odlazak ne mogu da uzmem kao nešto da me ne voli, zbog nekih stvari koje smo pričali, ali činjenice meni govore da je htela da se odvoji od mene. A da ja sve nosim na svojim leđima, to mene boli. Borim se sa ljudima, sa pitanjima, narodom, a ona uživa kod nekog drugog... Ja jesam Nenad Aleksić Ša, i vraćam se u Ša, nisam indijanac, zaslužujem da budem voljen - dodao je reper.

foto: Printscreen/Pink

- Mislim da Ša, on je imao strah da ne dođe do toga što je došlo. Prošla je Ivana, došla je Tara, ali poznavajući nju, ona se vrlo brzo ohladila od toga. Meni je drago što se vratio u onog staro Ša - rekla je Mina Vrbaški.

Kurir.rs/S.M.

