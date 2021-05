KRISTIJAN SE OGOLIO DO KOSKE, PRIZNAO SVE O BRAKU SA IVANOM: Govorila mi je da sam STARLETAN! Njegova ljubavnica briznula u plač!

Zadrugari su imali prilike da vide razgovor Krisitjana Golubovića i Milana Jankovića Čorbe o njegovom braku sa suprugom Ivanom koju je javno prevario sa ljubavnicom Kristinom Spalević.

- Meni pritisak može ovde samo Nadica da podigne. Izjadao se čovek svom prijatelju, leže mu te stvari na srcu, kao Miloša Bojanića da slušam u ovoj Nadici. Taj zastareo princip, koji nema utemeljenje u sopstvenom životu, ja ne znam ko sluša te gluposti koje Nadica priča. Kad se uhvati za ovo, ne znam... Što se mene tiče, ja ću reći ono što mislim, a ne šta očekuju ucveljenje žene i muževi. Ovo što je Kristijan izneo, rekao je prijatelju, nijednu ružnu reč nije rekao o ženi, čovek ima pravo da se ne oseća lepo, takođe ima pravo da kaže da ima problema, kao što neko kaže da ima problem sa roditeljima, babom, dečkom... Ne postoje osobe koje nemaju probleme u nekoj vrsti odnosa. On je govorio da ga boli to, to i to. Nisam neko ko misli da treba ostajati sa nekim celog života, samo zarad dece. Deca nisu srećna, kada roditelji nisu srećni - rekao je Đedović.

- Ja hoću da kažem da sam rekao njemu delić ono što svi moji prijateji i drugovi i komšije znaju. Ne postoji jedan čovek koji je znao mene i Ivanu, koji nije rekao ,,Dokle ćeš ovo da trpiš", ja bih ostavio davnih dana. Ja sve ono što sam imao, avanturama, provedene godine na robijama, da bih storio, sve to sam hteo da nadoknadim sa Verom i Ivanom, ali je kratko trajalo, a Ivani je tada jedino bilo važno da ne budem švaler. Međutim, kasnije sam video da joj smeta i ovo, i ono, ja ne mogu njoj da kažem kada ona mene pita ko mi je taj prijatelj, ja ne mogu njoj da kažem ono što joj odgovaram. Ja ne mogu da joj kažem da je on pucao u čoveka za mene, i da će uraditi opet. Ja kažem da je to klinac iz kraja, da imitira mene, voleo bi da bude ja, ja ga potcenim u njenim očima, i onda ga i ona gleda tako. Svaka treća reč joj je bila njeno dete, ne naše dete. Ja ne živim za sebe, ja živim za Ivanu i za dete. Tu je i Lazar, ali opet kažem tu i Lazar... Zvala me je starletan... Ona je nežna kao srna, jako je krhka, ja sam je takvu i istetovirao, sa takvom slikom ću da odem u grob. Muka je me mučila, imao sam prvi put najčistije stvorenje, a ona nikako da me isprati, nikad mi nije dunula vetar u leđa. Kada sam u šai u neko nedelo u inostranstvo i rekao sam joj da ću da uđem u jednu kuću, ako neko naiđe, da baci grudvu, to će biti znak da neko ide. Nije ni znala šta radi, podelila je nešto sa mnom, shvatila je da meni ne treba niko u životu... Mene neki delići sa Kristinom me podsećaju na neke druge žene, a neke stvari sa Ivanom me ne podsećaju ni na jednu! A sa Danijelom sam ludovao ovako... - ispričao je Kristijan.

Tokom reklama Kristijan Golubović prišao je Kristini Spalević koja je bila utučena nakon njegove ispovesti o njegovom braku sa Ivanom.

Maja Marinković je primetila da Kristini nije dobro, te je zadrugarka napustila Belu kuću, pa je otišla u pab ,,Prijatelji" gde je briznula u plač. Dok je Kristina ronila krokodilske suze, Kristijan se hvalio zadrugarima o njegovim putešestvijama sa raznim devojkama u njegovom životu.

- Ja sam imao drugarice kao Boni i Klajd, opljačkamo i j*bemo se na haubi, juri nas policija... Sa Kristinom je opet nešto treće, ne mogu da opišem šta se dešava - pričao je Kristijan.

