GUŠILA SE I JECALA ZBOG NJEGOVOG PONAŠANJA! Paula prolila GORKE SUZE zbog Frana: Otkrila sve o TRAUMAMA iz detinjstva! (VIDEO)

Paula Hublin i Fran Pujas su se sukobili i pokušali da reše njihov problem. Njihov odnos varira od ljubavi do mržnje, a ovo jutro su odlučili da provedu u svađi.

- Meni Nikola kada je rekao ,,Gubi se", samo mi je to rekao, ja sam mu rekla da ću mu to zapamtiti zauvek! Sa mnom niko ne može tako da priča kao ti! Moji mi nisu dali da idem kod psihologa, ti misliš da je meni super nositi se sa tim?! Gde si naučio da se takvim ljudima rugaš?! Stalno mi govoriš da sam poremećena! Kao ti ne znaš da imaš, jok, ti znaš! Jesi li ti sa mnom prolazio kroz te dešavanja u srednjoj školi?! Nisi! Nemoj me dirati samo! Ti nemaš pojma koliko se ja kontrolišem bez tableta, nikada nisam htela da pijem te tablete, i ti meni konstantno to spominješ! Ja sam išla u školu, kao mala sam shvatila da imam poremećaj! Nema na šta nisam išla, one edukacije, ove edukacije, jer me je sve zanimalo, a ti mene konstantno ponižavaš da sam glupa. Ja ne pričam o stvarima o kojima ne znam ništa. Ja o drogama ne znam ništa, pa ni ne pričam! Ako ja tebe shvatam zato što si takav kakav si, i ti bi mene trebalo! - poručila je Paula u suzama.

Kurir.rs/M.M.

