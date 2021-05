VOLEO BIH DA JE TRUDNA! Filip Car prvi put ustao i branio Sanju i njihov odnos: A onda iznenadio sve KOMENTAROM! (VIDEO)

Pušten je klip u Zadruzi na kojem Sanja Stanković traži da ide kod ginekologa i Jovana Tomić Matora plače kada saznaje da je možda trudna, a onda je Filip Car ustao i i iznenadio sve komentarom.

- On je zaljubljen u Minu, ali milion puta je rekao da je Sanja njegov tip sa kojim bi on mogao da ima sve, međutim on nije mogao da podnese činjenicu da je ona imala nešto pre, a njemu je zasmetalo i to što se ona nasmejala kada se Sanja nasmejala Matoroj dok je bilo sa njim u krevetu. Niko nije očekivao da će Car ovako regaovati kada je saznao da je možda trudna, Filip Car je prvi put u 9 meseci pokazao svoju dobru osobinu, on je priznao sve za Minu, ali neće odustati od Sanje - rekla je Ermina.

- On je bio jako fin i normalan momak, ali je napravio budalu od sebe. Sanju mogu da razumem kako će se postaviti, ali i moraš da shvatiš d ane smeš tako da se ponašaš - dodala je Sandra.

- Ja sam Janjušu rekao da se to desilo u zaljubljenosti ja bih nju odmah ženio - rekao je Car.

- Mora da se dokaže da je Sanja trudna. alii i sada da bude uz nju, i da joj pomogne - rekao je Mića.

- Meni se jako sviđa Filipovo ponašanja, ja znam da on može sa ovim da se nosi i pokazao je da je sprema bude tu sa njom. Imaju oni tu još emocija, ali meni je jako lepo što on ne bežći od odgovorornosti - rekao je Ša.

- Meni ovo ponašanje nije čudno, ja verujem da bi on bio dobar otac. da su napolju bila bi drugacija situacija. Ovde nama nije ništa dobro. Moraju da imaju dobar odnos zbog svega - rekla je Nataša.

- Ja bih baš voleo da je trudna da bih dokazao svima - rekao je Car.

- On bi se trudio da pruži sve Sanji, meni bar tako deluje: Sanja je posebna priča i on to mora da zna - rekao je Karić.

- Ja samo moram da kažem da ja nikada ne bih abortirala. Nije mi bio plan da se ovo desi, ali šta da radim - rekla je Sanja.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

02:31 KOMEMORACIJA POVODOM SMRTI MARJANOVIĆA Minja Subota: Neka mladi vide i ZAPAMTE kako se Beograd oprašta od Đorđa (KURIR TV)