ŠA SA PAULOM KAO NEKAD SA TAROM, A SIMOVA SE OGLASILA: Precrtala sam ga, nisam mu ja PAS, nikad ga više neću videti!

Nenad Aleksić Ša je javno ostavio Taru Simov u svom obraćanju u rijalitiju Zadruga.

Naime, sveni smo da Simova redovno prati dešavanja u rijalitiju iz razloga što je njen sada već sadašnji dečko još uvek tamo, stoga smo je pozvali da nam prokomentariše ponašanje repera i javni raskid koji definitivno niko nije očekivao.

Diskvalifikovana Tara Simov je istakla da je veoma razočarana u repera i da ne želi više nikada da ga vidi.

"Zabole me du*e za njega! Način na koji me je šutnuo govori samo o njemu, ja nisam njegov pas i nemam nameru da se više ikada vidim sa njim. Precrtala sam ga i on ne postoji za mene", rekla je Tara i dodala da veruje da je dobila šut-kartu jer se njenom bivšem dečku sviđa Paula Hublin.

"Gledala sam ga kako je muva i to isti način kao i mene što je muvao. Verujem da će nih dvoje sada biti novi par u Zadruzi", rekla je Tara.

Inače, nakon prikazivanja prvog klipa i svađe Nenada Aleksića Ša i Nadice Zeljković, Ša je otišao u pušionicu, a društvo mu je opet pravila Paula Hublin.

