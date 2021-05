OTKRIVENO ŠTA SE DOGAĐALO U ŠTEKU! MISICA PREBLEDELA: Karić hoće da mu devojka ide na poligraf zbog ČORBE, daje i PARE (VIDEO)

Rijaliti učesnici imali su priliku da vide klip koji prikazuje Jovanu Ljubisavljević i Milana Jankovića Čorbu u šteku, gde mu je ona odavala svoje tajne.

Jovana je govorila koliko joj je u to vreme bilo loše i pokušavala da se izvuče.

"Meni je bilo jako loše u tom momentu, nisam znala kako da izađem iz svega, ovo je istinita priča, nisam Stefanu to pričala, možda on sada misli da ja ne želim podeliti sa njim. Čorba je bio tu za mene kao prijatelj", rekla je Jovana.

"Morao sam da je pitam zašto mi to nije pričala, rekla mi je da je nisam ni pitao, ne želi da mi to ovde priča", objasnio je Stefan.

"Možda je ružno što to Stefanu nije rekla, ali nije se desio poljubac među nama, samo želim to da se ne dovodi u pitanje", rekao je Čorba.

"Ja mogu i na poligraf ići", pravdala se misica.

"Ne znam kako je dovelo do toga da si ti morala da ispričaš zašto mrziš muškarce", nastavljao je Karić.

"Zato što su me tada nabeđivali da sam sa Vladimirom u vezi. Neću da ispričam Stefanu sad, jer su to moje privatne stvari", ubeđivala je Jovana sve.

"Čorba, da li ti je šapnula nešto na kraju?", pitao je Stefan.

"Ja sam završila na ovu temu i to je to. Nisam tada mogla da se oslobodim od one stvari, Kristijan i Čorba su bili tu i eto, dozivala sam oca", završila je Jovana.

"Ti si rekla da si u tom momentu imala poverenja u Čorbu i poverila si mu najbitnije tajne u životu i sada ne možeš da se setiš. Stefan te je pitao, ti si rekla da se ne sećaš", rekla joj je Matora.

"Na kraju ću dati 10.000 da ideš na taj poligraf!", odlučio je Karić.

Kurir.rs/K.Đ.