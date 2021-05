SANJA STANKOVIĆ NIJE NI TREPNULA I POSLALA SUPARNICU U IZOLACIJU: Proganjala si me na žurki, ponašanje ti je katastrofa (VIDEO)

Nominacije traju, a rijaltii učesnici biraju između Aleksandre Nikolić i Filipa Cara.

Sanja Stanković rešila je da da svoj sud i obratila se Aleksandri.

foto: Printscreen

"Aleksandra i ja smo imale konflikt na početku, mislim da je naše druženje ovde bilo samo zbog Filipa, meni se ona najviše svidela dok se družila sa Janjušem, ovo tvoje ponašanje mi je katastrofa. Stvarala si mi tenziju kad si ga proganjala na žurki, mislim da si to trebala da ispoštujueš, mislim da treba da spusti loptu dok je ovakva situacija, ona se blamira, ne ja", rekla je Sanja, pa dodala:

"Što se Filipa tiče, bio je odvratan prema meni, mislim da je samo tražio priliku da me ostavi onda kad je bilo sa Matorom, sad me je iznenadio kako se poneo u ovoj situaciji, jako me je prijatno iznenadio. Šaljem nju u izolaciju."

Kurir.rs/K.Đ.