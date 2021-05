KRISTIJAN SUPRUGU IVANU NE VADI IZ USTA! Javno je prevario, a sada opleo po njoj: Svaka naša svađa KOŠTA 500 evra! SRAMOTA ME JE!

Kristijan Golubović otkako je prevario suprugu Ivanu sa Kristinom Spalević, ne vadi je iz usta.

- Objasni mi sve o tvom i Kristininom odnosu - glasilo je pitanje za Kristijana.

- To je mnogo emocija, priče, i ovde nam je mozak u konfuziji. Da l' punio ili ne punio, može i ona da zatrudni. Ako ona nastavi ovako da štuca na ove gluposti, mora da zna da nije sa harmonikašem, tamo nekim mangupom, nego si sa institucijom koja može sve da podnese. Do ozbiljne priče, treba mnogo rada, a ozbiljna razlika je u godinama. Sada sam ja nastavio sa tim nemoralnim ponašanjem. Znaju kakav sam otac i muž bio, tu sam izgubio, ali treba da shvate da je moj odnos sa Ivanom je bi satkan od nekog kinjenja, i depresivan i nezadovoljan - rekao je Kristijan.

- Ja bih za moju Ivanu dao sve, išao na mesec, ona je meni rodila najlepšu ćerku, i ona zna da ja ne želim da me sahrane ležeći već stojeći. Moj posao nije normalan, i ne mogu ja da se krećem lagano i transparentno, Ivana za Isusa Hrista misli da je homose*sualac, ona svima nađe manu.Ona je ogorčena na mene zbog mog života. Što je ona mene birala, ona će znati kada krenu kola nizbrdo. Ja sam imao svoje tablice lične na kolima. Znaš da je napravila haos kada je čula da ću da uđem ovde. Ja sam ušao ovde zbog nje i deteta- rekao je Krisijan.

- Ona tebe voli - prekinula ga je Nadica.

- Ona je htela da izađe iz stana, a gde da ode, njoj je škola prekoputa, sve joj je tu. Mene je mučilo mnogo toga, ali ako ona meni zamera što ja idem u Beograd da zaradim novac za nju u naše dete. Ja znam da ona neće da mi pređe preko ovoga, i meni je mnogo krivo, ja znam da je ona plakala bez razloga, ali tako žustro, a sada kada ima razlog jođš gore će biti. Mene je sramota da me žena tera iz kuće u gaćama, jer sma ja kao pogrešio. Svaka svađa naša košta 500evra. Ja sam za nju zauvek tu, ali tu je meni sada Kristina, i ja sam se otkačio od toga. Ona preko ovoga neće moći da pređe. Ja sam našem detetu Najbolji čovek. Ja jesam napravio sranje, i govorio sam joj to, da ja stvarno odem, i ona je to shvatla na teži način - ispričao je Kristijan.

Kurir.rs/M.M.

