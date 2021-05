KRISTIJAN I KRISTINA ŽELE DA IH LEPI MIĆA UHVATI U AKCIJI! Smislili plan kako da prevare pevača: Moraš da UDARAŠ RUKAMA O STAKLO!

Nakon maratonske žestoke vrele akcije koju su imali, Kristijan Golubović i Kristina Spalević su popričali o istoj.

- Ti se dereš kao Damjanov Zelenko - rekao je Kristijan Kristini i nadovezao se:

- Da idemo na Rajsko ostrvo, da ne puštaju ovaj promiskuitet više - govorio je Kristijan.

- Ovo dvoje zadrugara su popričali i o tome šta bi bilo da ih Lepi Mića uhvati na delu, a zatim došli na ideju da "lažiraju" vrelu akciju koju bi pevač mogao da vidi.

- Da odglumimo kad on dođe. To, to, to, to, sve u vrata. Znaš kakva bi mu faca bila. Da udaraš rukama u staklo, znaš šta bi to bilo - rekao je Golubović.

- Gde si, Mićko - našalila se Kristina.

- Gde si, Ćomi... Gde si, Mićko, stara p*čko - dodao je on.

