TO JE BILA NAJBOLESNIJA LJUBAV, ALI NIJE MOGAO DA MI OPROSTI PROŠLOST! Mina otkrila sve detalje veze sa Mensurom, pa ZAPLAKALA!

Mina Vrbaški ispriačala je Pauli Hublin sve detalje o Mensuru Ajdarpašiću, te je briznula u plač i prisetila se svih lepih trenutaka koje je provela sa njim.

- U suštini sam ga jako zavolela, i krivo mi je što se to tako završilo. Jednostavno nije imao poverenja, nije mogao da se pomiri sa mojom prošlošću. Ja nikada nisam terala inat sa njim! Jako mi je žao što se naš odnos završio! To je toliko bilo loše, dolazila sam kući uplakana. I ja sam grešila. To je bila najbolesnija ljubav! Ja mislim da se to tako jednom desi! Bilo mi je krivo što mi nije izjavio saučešće kada mi je umrla baba, a očekivala sam! On je mnogo kvalitetan dečko... - rekla je Mina.

Inače, Mina je imala nekoliko veza u rijalitiju, a nakon Mensura, u ovoj sezoni "Zadruge" bila je sa Franom Pujasom, Filipom Carem i Mišelom Gvozdenovićem.

