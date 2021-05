KRISTIJAN OBELODANIO NAJINTIMNIJE DETALJE IZ SVOG BRAKA! Priznao zbog čega ne može nastaviti život sa SUPRUGOM: Nastao MUK U KUĆI!

Kristijan Golubović je otvorio dušu, pa još jednom progovorio o svom braku sa Ivanom Golubović.

"Pre sam znao da se iznerviram i zbog parkinga, kada mi je sve po volji, izbegavam konflikte, usresređen sam na suprugu i dete. Ove gluposti mi tada ne padaju na pamet. Drugovi su mi za brak govorili da sve to moram da rešim. Vi takav karakter niste videli u životu, ostavim li trunku na stolu dok jedem, to se kosi sa njenom čistoćom. Mi smo se svađali skoro svakodnevno. Zbog nje i te male (ćerke) ja sam se totalno promenio. Uvek sam spuštao loptu, skroz sam se promenio. Pristao bih ja da ceo život budem takav. Naučila me je da se spustim kada dođem u crveno, to bivše žene nisu umele. Kada ceo život čekate jednog čoveka, on vam pravi dete, onda znate da vam je taj čovek suđen. Imate ga kao nijedna žena na svetu. Ja joj, na primer, kažem da idemo na Maldive, ja joj govorim kako je tamo, gde ćemo ići, njoj se dopadne, a onda krene "Da li da Cuci ponesem pelene, kako kapi za nos", a mi smo goli, vodimo ljubav, zvezde, jedeš šta hoćeš", rekao je on i dodao:

"A Staniju koliko sam puta čuo od nje. A znaš šta je za mene ona u odnosu sa Stanijom? Ja ne mogu da ti objasnim, ona mene razoruža kad me pogleda. Ona je meni 2012. napisala par pisama, pitala me je da li ću posle zatvora doći u Kraljevo da se upoznamo. Gde, ja sam to posle i zaboravio, mislio sam da je neka klinka iz Kraljeva. Onda mi je javila da je ona došla ovde sa 1000 dinara, skandal, žena je došla i rekla da nema kud. Tada sam je poljubio kao da je znam 100 godina. Rekao sam joj da je od tog momenta mog devojka. Ona mi je stalno govorila da, ako bude tako i tako, ja dete neću videti", pričao je Kristijan.

