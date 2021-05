HTEO JE DA PEGLA ODNOS SA ŽENOM, A DA SE VIĐA SA MNOM! Maja otkrila šta joj je Janjuš priređivao napolju, ne želi više da ĆUTI!

Maja Marinković je rešila da ispirča neke nove detalje iz svog odnosa sa Markom Janjuševićem Janjušem, a koji su se odnosili na njihovu vezu napolju, a sagovornici su joj bili pored Filipa Cara i Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić dok su uvijali misicinu kosu.

- Takav mi dolazi u stan, kocka, dođe, tetura se. Ja naručim picu, pitam ga šta će da jede, čekam ga u stanu, on izađe, nije hteo da me vodi. On dođe kao strvina, jede, je*e, probudi se i ode. Uhvati nas onda paparaco, a hteo je da pegla odnos sa ženom i da se viđa sa mnom - pričala je Maja.

- Čemu onda sve, ako je tako? - pitao je Car.

- A zamisli da mene devojka namešta za paparaco - rekao je Karić.

- Kako tako nisam bila luda sa Čorbom? A bila sam zaljubljena? - pitala se Maja.

- Tebi se sviđaju Janjuševe reakcije, a Čorbine ne bi bile smešne - rekao je Karić.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

01:09 MALA ZVEZDA GRANDA OKUPILA VELIKE PA DOBILA VATROMET: Dragica Zlatić slavila rođenda, duvala svećice a onda se zapalila dekoracija