OSTAĆU SAMA, TAKVA SAM NAJBOLJA! Mina Vrbaški otkrila sve o bivšim momcima, zamerila OVO Mišelu, a ostale NIJE ŠTEDELA UOPŠTE!

Mina Vrbaški je razgovarala sa Drvetom mudrosti o odnosima u Beloj kući i njenom odnosu sa Mišelom Gvozdenovićem.

- Jutros se desilo to da sam ja njega pipunula u snu i onda je on mene krenuo da grli. Ja moram da kažem da on meni ne odgovara jer pre svega on se svađa samo sa ženama. Ja sam mu zamerila što mi nije prišao ono veče kada sam plakala i on je hteo da pričamo nakon toga, a ja nisam htela, nisam želela da se svađam i bolje da popričamo sutradan. On nije hteo da me posluša, pa je tražio da priča. Nisam mu dala tako da priča sa mnom. Ja sam krenula u kupatilo i on mi nije dao da uđem već je krenuo da gura vrata, ponašao se kao nasilnik. Ne odgovara mi to, promenila sam mišljenje o njemu, ja ne kapiram jer on misli da ću ja da trčim za njim - rekla je Mina.

- Ja sam očekivala od njega da će me na neki način zaštititi, ali od toga nije bilo ništa, jer kada sam videla klip meni je sve bilo jasno. Ja ispadnem svaki put najgora, i zato je najbolje kada sam sama - otkirla je Mina.

- Sa Carom ne komuniciram, on meni svašta kaže i onda je bolje da se sklonim od njega. On juri mene i pokušava da priča sa mnom, a nije mi jasno šta hoće više. Biću sama i kao što mi majica kaže, budi ponosna i svoja - rekla je Mina.

- Drvo daj mi neki zadatak za korekciju kože, spavaću u ovom kavezu za to - rekla je Mina.

- Razmisliću o tome, i javiću ti. Slika ti je predivna koju si uradila. Vidimo se uskoro - reklo je Drvo.

