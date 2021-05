FILIPU SE SVIĐAM, ALI GA NERVIRAM, ZOVE ME PSIHOPATOM: Aleksandra Nikolić iskreno o odnosu sa svim muškarcima u BELOJ KUĆI (VIDEO)

Aleksandra Nikolić je u otvorila dušu u Rajskom vrtu i iskreno otkrila šta misli o FIlipu Caru i Sanji Stanković.

"Filip mene naziva psihopatom, ali ne komuniciramo. On se folira i priča kako ga ja spopadam, pa sam ja rešila da se sklonim. On mene isprovocira i ja regujem burno i to je to. Razočarao me je, ali nisam ravnodušna. On i ja ne možemo da funkcionišemo zajedno", rekla je Aleks.

foto: Printscreen

"Ja se njemu dopadam ali ga nerviram, on ne može da podnese moj temperament. Ne može da istrpi istinu, on bi voleo da sam ja mirna i fina i da mu ćutim", dodala je ona.

"Ako je Sanja trudna, treba da zadrži bebu, a Filip mora da bude muško. Čudno mi je da je trudna, sa takvim se*som, ja se neću mešati ako je to tako. Mislim da bi Filip bio dobar otac i da bi se promenio", komentarisala je Aleks.

foto: Printscreen

"Janjuš i ja ne pričamo, ali vidi se da Janjuš vidi neke stvari koje Maja radi, i ne može da joj pređe preko Čorbe i tih pogleda, tako da se svađaju. On i ja ne komuniciramo, ali nismo mi trebali da uđemo u vezu, i meni je krivo što ne pričamo, ali ne možemo zbog Maje", rekla je Aleks o Janjušu.

Kurir.rs/K.Đ.