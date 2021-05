KRISTIJAN ZABORAVIO NA KRISTINU, RAZOČARAO JE KAO NIKAD! Golubović se pravdao pred svima, samo da mu LJUBAVNICA OPROSTI! (VIDEO)

Kristijan Golubović izjavio je da je zaboravio da svojoj ljubavnici Kristini Spalević da da najveći budžet, pa joj je dao najmanji.

- Sada smo u zenitu naše veze, koliko god bila nepravilna i bolesna, strast je ogromna! Izvini, zaboravio sam! Ali imam ja novac! Dobila je ona veliki - pravdao se Kristijan.

- Nisam znala da si zaboravio - odbrusila je Kristina.

- Bori i Matoroj sam dao srednje budžete, vi ste kuvari sa mojim bratom Čorbom! - dodao je Kristijan.

foto: Printscreen

Potom je Kristijan izneo mišljenje o Bori, te je istakao koliko loše utiče odnos sa Milicom Kemez, te da bi trebalo da porade na istom, kao i da je dobio razne poruke o zadrugarki.

- Moje tri drugarice, rekla su da je čudna MIlica Kemez, nije rekla da je kurvetina, jedino mi je rekla da ju je izbegavala, jer je bila povučena! Znaš li šta su meni pisali, ali ja nisam otvarao poruke... - rekao je Bora.

- Sve izbriši sa njom, nemoj da vređaš ljude, ne zadržavaj zlo ljudima, jer se uvek zlo vrati, bolje nekog udari, nego da nekog izvređaš onako! Rešićka kao i uvek, da nam prođe dan u pušionici, emituje sve, primećuje sve od A do Š, skuplja kao sunđer. Prema meni nikada, imali smo onaj jedan konflikt, mislim da si životno podmuklo i lepo držiš kurs, tu si među četiri, jake torokuše, ti, Rialda, Ermina, Đedović, Mića, to je taj donji dom - izjavio je Kristijan.

- Karić Stefan, kada god ga pogledam, kao da vidim svog sina, volim što si takvo mangupče, što se kidaš za svoje, braniš Jovanu i kada jeste i kada nije u pravu, jeste da ti se zacrvene uši, ali to je tvoja reakcija, kuražan si, takav ti je i otac bio, hrabar i srčan. Znam da držite do kodeksa, i kada imate 5 evra, izgledaćete kao da imate 500 evra. To je umeće postojanja - prokomentarisao je Golubović.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:11 SANDRA AFRIKA U TANGAMA NA PLAŽI! Snimak pevečicine ZADNJICE zapalio društvene mreže, niko nije ostao RAZVNODUŠAN! (VIDEO)