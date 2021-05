OSTALA JE TRUDNA SA SVOJIM PSIMA! Miljana Kulić ŽESTOKO osula paljbu po cimerki iz rijalitja: Ona je ZLO i monstrum! (VIDEO)

Miljana Kulić se javila da prokomentariše poziv Sanje Stanković sa majkom Brankom, koja je svojoj ćerki zabranila da priča sa Erminom Pašović i Filipom Carem.

foto: Printscreen/Pink

- Da, Ermina je neviđeno zlo. Mene zove napolju preko Instagrama, šlihta se, ide kod majki, deda, prababa zadrugara, pa ovde iskoristi priču. Zla je do iznemoglosti. Meni je rekla da mi je majka poslala oproštajno pismo. Što se tiče odnosa sa Sanjom, ona joj nije prijatelj, jer nije ničiji prijatelj.

foto: Printscreen/Pink

- Zla je do iznemoglosti, dala je sebi zadatak da radi ovde neke stvari, na koje mogu da nasednu samo glupi ljudi ovde. Vidi se koliko je zla i isfrustrirana. U svakoj sezoni je nečiji potrčko. Sada je Rialdi, Kenanu, Nataši... To će im izaći na nos kada izađu. Meni je ona pravi monstrum. Ko zna šta ona radi. Čim je meni preporučila da idem na sterilizaciju, verovatno je ona ostala sa svojim psima nekoliko puta trudna. Vide ljudi sve - rekla je Miljana.

foto: Printscreen/Pink

- Car nije po Erminom zadatku bio sa Sanjom, on bi svakako bio sa njom, išao od jedne do druge, naletao na nju. Nikada nije imao emocije prema njoj, i taj s*ks koji je bio, bio je nikakav. Apsolutno je Sanjina majka bila u pravu što se tiče Ermine, to bi svačija majka rekla, jer je Ermina spremna za sve - dodala je Kulićeva.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:23 OGLASIO SE DARKO LAZIĆ NAKON UDESA! Pevač u društvu repera zove trubače: IDE GAS, otkinuli smo BANDERU!