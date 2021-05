SAMO ZA NJENU HALJINU SAM DAO 1.000 €, A ONA ĆE OSTATI BEZ HONORARA! Majin otac otkrio ŠOK DETALJE, priznao da je na LEKOVIMA!

Radomir Marinković Taki, otac Maje Marinković, ne krije da mu teško pada ćerkino ponašanje u rijalitiju.

Naime, on za sve krivi njenog ljubavnika Marka Janjuševića Janjuša.

foto: Printscreen/Red Tv

- Ne mogu to više da podnesem, njihov odnos je toksičan. Ponašaju se skandalozno, nimalo mi se to ne dopada. Janjuš je davi, udara i baca i na kraju nikome ništa. Na lekovima sam zbog ćerkinog ponašanja, veliki je to pritisak za mene – kaže Radomir i dodaje:

- Samo njena haljina košta 1.000 evra, a po svemu sudeći ona će izaći bez honorara. Lomi, čupa, kida, ali sve na njenu štetu. Sa druge strane da nema nje unutar rijalitja, "Zadruga" nikom ne bi bila zanimljiva.

On od samog početka ne podržava ćerkin odnos sa Janjušem.

- Neću se pomiriti sa tim da ona želi da bude sa Janjušem u vezi. Ne mogu to da prihvatim. Trebaće mnogo vremena da ja to sve prihvatim. Najviše bih voleo kada bi Maja već sutra izašla iz rijalitija i sve napustila - priča Taki i dodaje da dobije razne pretnje.

foto: Printscreen

- Podržavaju Maju. Prilaze mi ženice koje je hvale i govore kako je sjajan rijaliti igrač. Ljudi vole tuču, svađe, a Maja im to daje na tacni. Nikome nije zanimljiva idilična veza kao što je Rialdina i Kenanova. Svi vole kada se parovi posvađaju i naprave skandal – kaže Majin otac i otkriva da je na društvenim mrežama situacija drugačija:

- Na svakih deset minuta dobijam pretnje smrću. Govore za Maju da je ološ, zubata, prostitutka, poručuju joj da jedva čekaju da umre i pogine u saobraćajnoj nesreći. Ne mogu da stignem da obrišem sve komentare koliko su ljudi pristrasni. To je cena slave i sa tim sam se pomirio. Moja ćerka je izabarala taj put i ja mogu samo da je podržim za sada – kaže on.

Nema potrebe da Maja odlazi kod psihologa

Radomir smatra da njegova ćerka nema potrebu da odlazi kod stručnog lica, iako je pokazala zabrinjavajuće ponašanje u okviru rijalitija:

- Zašto bi Maja išla kod psihologa? Ona je zdrava devojka, koja se bori na svoj način. Voli rijaliti i cilj joj je da bude zvezda. Uglavnom budale na jutjubu ostavljaju komentare da je moja ćerka odavno spremna za psihijatriju. Janjuš je prvi taj koji je uništava i pravi joj problem, on je taj koji je psihopata.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Blic