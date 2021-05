ČETVORICA IZ OBEZBEĐENJA GA DRŽALA DA NE NAPRAVI HAOS! Caru popustile KOČNICE, napravio neviđenu dramu, jedva su ga OBUZDALI!

Filip Car napravio je dramu zbog žestokog pića, sa kojim je već vidno preterao. On je otišao do šankera i počeo da drami da želi dobiti žestoko piće, dok ga je on smirivao.

Međutim, on je postao ponovo agresivan, te je nasilno hteo ući u šank i uzeti piće, te su ga momci iz obezbeđenja sprečili da ne napravi neki fizički kontakt.

- Ja sam ih doneo, ja sam ih doneo, ko je rekao da ne mogu?! Verujem ti! - kukao je Car.

Filip Car išao je od zadrugara do zadrugara tražeći da mu neko da žestoko piće, te je sledeća bila Jovana Tomić Matora, koja se pokajala zbog toga što je htela da ispadne dobronamerna prema njemu.

Nakon što je uspela da mu uzme piće, Car je otišao do radionice, gde ga je srela Maja Marinković i očitala mu lekciju.

- Rekli su ti da više ne smeš da piješ! Lemur te zove, 'alo! Pogledaj me! Pijan si! Gledaj me ovamo! - poručila je Maja.

- Molim te urazu mi se! Nisi klošar da moliš za pivo! Kao klošar neki se ponašaš - izjavila je Sanja.

