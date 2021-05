IVAN GAVRILOVIĆ POTPISAO PAPIRE ZA RAZVOD BRAKA Ljubavnica se osilila i poručila njegovoj supuzi: Pametnije bi joj bilo da POTPIŠE

Milijana Bogdanović i Ivan Gavrilović su pričali, a Ivan je rekao da je presrećan i da čeka razvod braka.

foto: Printscreen/Happy

- Bila sam zatečena tim vestima. Nisam verovala da će sve to da uradi zbog nas. Kada su mi Parovi rekli da je podneo papire za razvod bila sam presrećna. Stvarno me je iznenadio. Prvo sam mislila da se svi šale sa mnom. Proveravala sam i kod Merlina. Bili smo u toaletu i nismo imali bubice. Pitala sam ga otvoreno da li je istina sve to za podnošenje zahteva za razvod. On mi je rekao da je dao sve podatke i da je rešio da okonča svoj brak. I dalje sam nepoverljiva. To dok ne vidim, ne znam šta je istina. Ivan mi je pokazao papir. kada sam videla da je tu pravnik i da je Ivan sve to lagano potpisao, baš sam se iznenadila. Da sam i želela da odgovorim na sve negativne i pozitivne prozivke, ja nisam znala tog momenta šta da kažem od šoka. Nisam očekivala, ali sam pozitivno iznenađena. Mislim, ako je već odlučio da uradi to, mislim da bi bilo pametnije za Marinu da potpiše - rekla je Milijana.

- Moram da dodam da sve što joj pripada ona će dobiti, što joj ne pripada, neće - rekla je Milijana.

Ivan je na to sve rekao:

- Bravo Milijana.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/Happy/M.M.

BONUS VIDEO:

00:45 PRIJA UZELA MIKROFON I ZAPEVALA NA ANASTASIJINOM ROĐENDANU! Pevačica dovela atmosferu do USIJANJA, orili se najveći hitovi! VIDEO