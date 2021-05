BILA SAM TI PRIJATELJ, A TI SI SE DOPISIVALA SA KENANOM! Rialda sasula Milici sve u lice, stavila tačku na njihov ODNOS! (VIDEO)

Lepi Mića ima je uvodnu reč tokom porodičnog sastanka, a on je zadao teme koje su aktuelne, i predloge o kojima može da se diskutuje, pa je Rialda Karahasanović nastavila.

- Ostalo je dosta stvari nedorečeno. Kad su u pitanju moje stvari i odnosi, i kada dobijem priliku da kažem, dajem legitimitet ostalima da uokviruju priču kako njima odgovara. Moj odnos sa Milicom bih da prokomentarišem. Naša svađa je počela od subote, kad su bili pozivi, pa kad sam joj rekla da ne ulazi u neke teme. Želim da joj objasnim bez cike i dreke. Postoji verovatno dve strane priče - pričala je Rialda.

foto: Printscreen

- Ti iznosiš ovde ono za šta misliš da si u pravu. Odgovarala sam ti osam meseci, i posle je neko drugi u pravu - dodala je Milica.

- Da sam slušala nečiju drugu priču, ne bih se družila sa tobom.Ti možeš da aludiraš da ja tebe ogovaram, da ti neki ljudi prenose neke stvari. I da je to tako, mislim da smo se upoznali, a ja ne pričam nikome ništa iza leđa. Pogotovo o tebi sa kojom sam bila bliska. Samim tim, i da si imala nešto nerazjašnjeno... - nastavila je Rialda.

- Ti si mene prva počela da vređaš, jer sam ja rekla da je Kenan uzeo šest kutija. Ne želim da raspravljam o tome - rekla je Milica.

foto: Printscreen

- Nisam ja sigurno došla i pričala ko je koliko uzeo tableta. Ja sam čula nešto ranije, ali nisam htela da se vodim tim pričama. Ona je pričala Kenanu za klipove, a ako sam ja tebi prijatelj, izostavila si da si se dopisivala ranije sa njim. Da mi ne govoriš, a ja sam ti bila prijatelj. I spominješ mi kako sam se kačila Vladimiru, a ti se dopisivala sa mojim dečkom - rekla je Rialda.

- Možda se meni neko kačio na vrat. Totalno sam zaboravila na tu priču, a ti praviš dramu bezveze, svađaš se oko suhomesnatog, tableta, ispadaš smešna napolju - odgovorila je Milica.

- Milica evidentno želi da bude u nekim pričama i temama, namenski - rekla je Rialda.

- Ja nisam tračara, ali mislim da bi trebalo Kristijanu da kažu neke stvari a ne da ćute. Recimo, sa Milicom sam u super odnosima, a čujem Kristijana da priča o ženi. Milica i Aleks su ga ispitivale, a čim sam se ja pojavila, Milica je otišla. To pitanje je potegnuto sto puta, a što one sad njemu posebno pričaju. Koja je to potreba? - pričala je Kristina.

- Najnormalnije sam ga pitala, šta je tu loše? - čudila se Milica.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

