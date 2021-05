SANJAO SAM ĆERKU, OSTAO SAM ZBOG NJE! Janjuš doneo odluku da ne napušta Zadrugu, otkrio šta će URADITI SA HONORAROM! (VIDEO)

Zadrugari komentarišu buran odnos Maje Marinković i Filipa Cara, koji se vidno promenio nakon što je Marko Janjušević Janjuš napravio haos.

foto: Printscreen

- Ona te je nalila viskijem, pa šta očekuje... Ti bi d*pe prodao za alkohol, to je jasno, samo mi nije jasno kako je mogla da pređe preko tvojih uvreda i kako je mogla da zaboravi to!? - poručila je Nadica.

- Sa Sanjom sam rekao situaciju, sa Majom neka procene gledaoci - pravdao se Car.

- Da je test bio pozitivan, još gora bi budala bio, e zato si sinoć rekao najgore stvari! - nastavila je Nadica.

foto: Printscreen

- Sad je Car rekao Matoroj da je sinoć mogao da te j*be, vređao te je da te ne bi j*bao, jer smatra da može da te j*be kada hoće! - ubacio se Lepi Mića.

- Mene ne interesuje ovo ništa, sinoć sam sanjao Krunu i ostao sam zbog nje, izdržaću do kraja da kupim stan. Neće me niko oterati odavde, celu noć sam je sanjao, sva moja sr*nja koja sam radio njoj ću morati da se pravdam. Neću nikog nazvati kurvom, niti opsovati, nemoj da me dirati, želim da provedem vreme sam! Ne želim nikoga da diram, ali isto tako želim da me niko ne dira. Većinu vremena ću provesti sam, ako neko hoće da popriča sa mnom, može, niti tugujem, niti bilo šta, nadam se da ću se oporaviti za nekoliko dana, izdržaću još ovo vreme i nemam više ništa da kažem - poručio je Janjuš.

Kurir.rs/I.B.

