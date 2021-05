SANJA PREBACILA CARU ODNOS SA MINOM VRBAŠKI: Filip priznao da mu se NESUĐENA MAJKA njegovog deteta dopada, SVELI SVE RAČUNE!

Filip Car seo je sa Sanjom Stanković sa kojom je popričao o njihovom odnosu, te je zadrugarka iskoristila priliku da mu saspe sve u lice, pa i da mu prebaci druženje i odnos sa Minom Vrbaški, inače njegovom bivšom devojkom.

- Ja kada sam tebi rekla prošle nedelje, ti si mene pitao zašto je to tako, pane - rekla je Sanja.

- Ja stvarno nisam na silu to radio. Da se ti meni sviđaš, sviđaš mi se, zašto mi se ne bi svidela... Ja neću da dođem u situaciju da budem pijan, pa da završimo zajedno! Možda bi meni bilo lakše da sam ovde u vezi, ali znam da bi mi bilo teže - rekao je Car.

- A ja kada sam ti rekla da naš odnos nije nromalan, da ne budemo toliko bliski, ti si rekao da treba da radimo - uzvratila je Stankovićeva.

- Ja osećam sada, ti misliš da bi meni smetalo da imam takav odnos? U, baš bi mi teško palo, kao da ja ne volim p*čku! Nisi me terala, ja kada kažem nećemo to onda si ljuta! Nisi ti tražila vezu sa mnom, pa da te odbijem. Preblizak odnos ne želim, možemo porazgovarati, da me pitaš nešto, ili meni da nešto treba, pa da te pitam, ovo, ono, najnormalnija komunikacija - nastavio je Filip.

- Ti si stavio ruku na Mininu stolicu i ruku na njenu bradu i šta očekuješ da te devojka ne provocira? Filipe, jesi! I onda si ti meni kao da ja hoću da se igram, reč ti nisam rekla! Da sam htela da se nastavim, ja bih se svađala sa tobom! - ubacila se Sanja.

