PRVI RAZGOVOR MAJE I JANJUŠA NAKON SKANDALOZNE TUČE! Bivši ljubavnici priznali da se vole, ona mu dala PONUDU za koju nije spreman

Maja Marinković imala je prilike da odgovara na pitanja publike, pa je ušla u diskusiju sa Markom Janjuševićem Janjušem:

- Pričaš kako bi umrla kada bi Janjuš bio diskalifikovan, a ne daš mu mira? - glasilo je pitanje.

Slažem se u potpunosti. Ja neću više da se svađam sa njim kada vidim da je u crvenoj zoni - rekla je Maja.

Ja ne verujem da se ti ne čuješ - rekao je Karić.

Maja tek kada vidi da je kriva, ona se udidi. Ona je sama dala komentar na te stvari, ona je ta koja redovno preteruje - dodala je Sandra.

Ona jako preteruje, ne čuje ona nikoga, svi smo joj govorili da ga ostavi. Ona nije stala kada je trebalo, i zato nisi posledice. Oni deluju kao da nekada imaju mržnju i to nije normalno

Prezupčim i ja - vikala je Maja.

Majo da li je istina da voliš Janjuša - glasilo je novo pitanje za Maju:

Volim ga, naravno. Umem ja i da preteram i pred kraj živaca sam. Ja znam kako je meni, ali neću da me gledaju da kako plačem. Mene jako iritira kada mi on kaže da se sklonim, mene to jako iritira, ja volim odmah da rešim problem, i zbog toga dolazimo do konfiikta. Volela bih da mi oprosti - rekla je Maja.

- Meni je problem što ona stalno ide na grebanje, iako je ja molim da prestane. Ja ne znam kako da se snađem, mi ne možemo da rešimo odnos. Ona ne može da se smiri. Ona mene voli, volim i ja nju i to sam rekao više puta. Ne znam da li ću joj oprostiti. Ja sam njoj u crvenom uputio takva psovke, ja to govorim svima u nemoću. Rekla mi je jako teške reči koje ne mogu da oprostim. Ja priznajem da sam i ja grešio. Nikada nisam rekao ružnu reč o njenom ocu i majci, u revoltu izgovorim mnoge reči - kometarisao je Janjuš.

- On meni nikada nije uputio takve psovke, ja se njemu izvinjavam, ali i on mora da shvati da i ja uđem u crveno. Ako oseti potrebu on će razgovarati sa mnom. Vidim ja da ni on nije dobro, kao ni ja, ali kad oseti potrebu da porazgovaramo, pričaćemo - rekla je Maja.

