IVANA I JA ĆEMO IMATI NOVCA ZA KARIBE, TARA I TOMOVIĆ NE! Ša doneo bitnu odluku i priznao da se ne plaši izlaska iz Zadruge! VIDEO

Nenad Aleksić Ša doneo je bitu odluku, istakao je da je najbitniji sebi, a onda je priznao da se ne plaši izlaska iz Zadruge.

- Kada bi hipotetički saznao da se dopisuju Tomović i Tara, šta bi im poručio? - glasilo je pitanje.

- Au... Ne znam šta da kažem, pakao... Ako je tako, užas... Ako se dopisuju, užas! Ne znam šta bih rekao... Šta treba, da nap*šim nekoga? Ako je tako, osećam razočaranje - odgovorio je Ša.

- Kažeš da jedva preživljavaš u "Zadruzi", ali mi gledaoci vidimo da si procvetao kada si ostao bez žene i ljubavnice - glasilo je naredno pitanje za repera.

- Procvetio jesam, vraćam se sebi, jer sam Nenad Aleksić Ša, biću i nadalje to. Skapirao sam da treba sebe da stavim na prvo mesto. Skapirao sam da sam sebi najbitniji... Odlučio sam da porodicu ne sekiram više. Ide mi, mislim da ću biti sve bolji. Kako stalno stižu pitanja, prvo mi je palo teško... Ali nekako kad se pomiriš sa činjenicom da je verovatno tako, pomiriš se sa tim, nema šta tu da se promeni... Što bih ja patio i plakao za nekim ko me ne voli? Ja znam ko me voli. Ja sebe volim i posvetiću se sebi. Verovatno će me lupiti šamar realnosti kada izađem, ali neće boleti taj šamar - rekao je reper.

- Vidim da mu je stalo do njega, trči, vežba, radi stvari koje ga čine srećnim. Drago mi je što je Nenad takav. Ako je ostao bez obe ljubavi, neka bude kako je suđeno. Što se tiče tog hipotetičkog pitanja, to je Tomović, ništa novo. To je tako kad izađeš bez novca iz rijalitija. Mislim da bi im bilo najbolje Tari i Tomoviću da odu na kruzer - ustao je Lepi Mića.

- Ovde jedino ja mogu na kruzer i Karibe. I Ivana... A ona je i zaslužila - poručio je Ša.

- Tara je i te kako pokazivala emocije prema Tomoviću, to je jasno kao dan. Ima ona neku priču, Tomović ništa iznenađujuće nije uradio - dodao je pevač.

- Ako je tako, Tari želim svu sreću. Kao što sam bio pažljiv prema njoj, stvarno to mislim. Gledao sam da brinem o njoj, želim joj svu sreću. Neka radi šta hoće ako želi, ja imam svoj život i planove - istakao je reper.

- Ša je pojeo, znate već šta, sa Tarom, pa je hteo do kraja da ih jede. Glumio je nekoliko dana da mu je teško zbog Tare, a najsrećniji bi bio da mu supruga oprosti sve, ali zna da nema ništa od toga. Može hipotetički da živi u nadi samo. Tara je spremna na sve, pa i da se dopisuje sa Vladimirom. I sada mu je teško zbog Ivane, a ne Tare. Ivana nije krpa i pačavra, dosta smo ponižavali žene ovde. Šamar realnosti će ga udariti tek kada izađe i shvati da nema ništa od pomirenja - istakla je Miljana Kulić.

- Ne želim da se pomirim, ja idem dalje. Sramota me je i da pomislim da se vratim Ivani, jer znam šta sam uradio... Nemam to ni u malom mozgu. Što se tiče ovoga, već, trudiću se da budem bolji, biću najbolji - rekao je Ša.

Kurir.rs/M.M.

